На очередном заседании Кабинета Министров Чувашской Республики под председательством Главы Чувашии Михаила Игнатьева рассмотрены проекты постановлений и законов в области предоставления льгот для ветеранов труда Чувашской Республики, инвалидов боевых действий, а также граждан, подвергшихся радиационному воздействию.

На заседании министр труда и социальной защиты Чувашской Республики Сергей Димитриев представил проект закона Чувашской Республики «О внесении изменения в статью 5 Закона Чувашской Республики «О ветеранах труда Чувашской Республики», в котором предусмотрена возможность получения ветеранами труда Чувашской Республики компенсации расходов по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Финансирование расходов данного направления осуществляется за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики и частично средств федерального бюджета. Средний размер выплаты на 1 человека при предоставлении указанной меры поддержки ежемесячно рассчетно составляет порядка 120 рублей. Прогнозно около 4,6 тыс. человек начнут получать компенсацию расходов на уплату взноса на капремонт. С учетом уточненной потребности в средствах на предоставление компенсации на капремонт ветеранам труда Чувашской Республики в 2020 году прогнозно потребуется дополнительно 3,6 млн. рублей.

Вторым документом, представленным министром, стал проект закона Чувашской Республики «О внесении изменений в Закон Чувашской Республики «О порядке предоставления дополнительной выплаты инвалидам боевых действий». В Чувашской Республике проживает 110 инвалидов боевых действий, в т.ч., I гр. – 4 чел., II гр. – 27 чел., II гр. – 79 человек. В республиканском бюджете на осуществление дополнительной выплаты инвалидам боевых действий в 2020 год предусмотрено 1065,5 тыс. рублей.

Справочно:

Инвалид боевых действий - гражданин, ставший инвалидом вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в Афганистане, Анголе, выполнении задач в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике, в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, по обеспечению безопасности и защите граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Республики Южная Осетия и Республики Абхазия, а также в других государствах (на территориях), указанных в Федеральном законе «О ветеранах».

Согласно предлагаемым изменениям, информация о мерах социальной поддержки инвалидов боевых действий будет вноситься в Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО) с учётом требований, установленных Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».

В продолжение заседания, Сергей Димитриев представил ряд изменений в социальной поддержке граждан, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.

В частности, с 1 января 2020 г. в связи с принятием Федерального закона от 1 октября 2019 г. № 328-ФЗ «О службе в органах принудительного исполнения Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в круг переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению компенсаций и других выплат, установленных Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» не включаются предоставление компенсаций и других выплат военнослужащим, сотрудникам органов принудительного исполнения Российской Федерации.

Кроме того, согласно изменениям, внесенным проектом постановления Кабинета Министров Чувашской Республики вносятся изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 ноября 2016 г. № 495 «О некоторых мерах по оказанию помощи в социальной реабилитации лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, потребляющим наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, на территории Чувашской Республики», информация о предоставлении сертификата на социальную реабилитацию размещается отделом казенного учреждения «Центр предоставления мер социальной поддержки» Минтруда Чувашии в информационных ресурсах Минтруда Чувашии для ее последующей передачи в региональный (ведомственный) сегмент Единой государственной информационной системы социального обеспечения не позднее одного рабочего дня с момента принятия решения о предоставлении сертификата на социальную реабилитацию.