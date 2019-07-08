Новости » Право бесплатного проезда предоставляется участникам и инвалидам Великой Отечественной войны с 1 февраля по 31 декабря 2020 года на полигоне обслуживания ППК «Содружество»

На основании Указа Президента Российской Федерации от 08.07.2019 № 327, в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г. с 1 февраля по 31 декабря 2020 года гражданам Российской Федерации, относящимся к категориям участников и инвалидов Великой Отечественной войны, и сопровождающему их лицу предоставляется право бесплатного проезда на все пригородные поезда, курсирующие на полигоне обслуживания ППК «Содружество».

За проезд в вагонах повышенной комфортности дополнительная плата также не взимается.