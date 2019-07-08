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Новости » Право бесплатного проезда предоставляется участникам и инвалидам Великой Отечественной войны с 1 февраля по 31 декабря 2020 года на полигоне обслуживания ППК «Содружество»

16:06 22 января 2020 г.

       На основании Указа Президента Российской Федерации от 08.07.2019 № 327, в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г. с 1 февраля по 31 декабря 2020 года гражданам Российской Федерации, относящимся к категориям участников и инвалидов Великой Отечественной войны, и сопровождающему их лицу предоставляется право бесплатного проезда на все пригородные поезда, курсирующие на полигоне обслуживания ППК «Содружество».

       За проезд в вагонах повышенной комфортности дополнительная плата также не взимается.

 

                                                          

ППК АО «Содружество»

ул. Г. Камала, 11, г. Казань, 420021

Тел.: +7 (843) 202-31-39

                                           

         

ППК АО «Содружество»
 
 
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АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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