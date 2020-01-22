С 1 марта 2020 года перестанет тарифицироваться интернет-трафик с портала госуслуг, а также сайтов федеральных и региональных органов власти. Соответствующая договоренность достигнута с крупнейшими операторами связи. Об этом сообщают в Минкомсвязи России.

В «белый список» сайтов, трафик с которых не будет тарифицироваться и на которые можно будет зайти даже при нулевом балансе, вошли Единый портал госуслуг, сайты Президента России, Правительства России, обеих палат Федерального собрания, всех федеральных органов исполнительной власти и 85 региональных правительств. Доступ к сайтам региональных министерств и департаментов через сайт регионального правительства также будет бесплатным.

Принятое решение – первый шаг в реализации проекта «Доступный интернет», идею которого предложил Президент России Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию 15 января. Бесплатный доступ к другим российским интернет-сервисам обсуждается.