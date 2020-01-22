АУ "Редакция Красноармейской райгазеты "Ял пурнасе" ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ

Новости » Доступ к порталу госуслуг и сайтам органов власти перестанет тарифицироваться с 1 марта

15:56 22 января 2020 г.

 

Доступ к порталу госуслуг и сайтам органов власти перестанет тарифицироваться с 1 марта

С 1 марта 2020 года перестанет тарифицироваться интернет-трафик с портала госуслуг, а также сайтов федеральных и региональных органов власти. Соответствующая договоренность достигнута с крупнейшими операторами связи. Об этом сообщают в Минкомсвязи России.

В «белый список» сайтов, трафик с которых не будет тарифицироваться и на которые можно будет зайти даже при нулевом балансе, вошли Единый портал госуслуг, сайты Президента России, Правительства России, обеих палат Федерального собрания, всех федеральных органов исполнительной власти и 85 региональных правительств. Доступ к сайтам региональных министерств и департаментов через сайт регионального правительства также будет бесплатным.

Принятое решение – первый шаг в реализации проекта «Доступный интернет», идею которого предложил Президент России Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию 15 января. Бесплатный доступ к другим российским интернет-сервисам обсуждается.



По материалам Минкомсвязи России

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Мой МирFacebookВКонтактеTwitterLiveJournalОдноклассники
  Реквизиты  
429620 с. Красноармейское ул. Ленина 22. Тел.: (83530) 2-11-53, 2-15-39, 2-24-45 red_krarm@cbx.ru

 

Система управления контентом
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"
c. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, каб. 14
Телефон: 2-22-53 -, 2-24-45 -, 2-11-53 -
E-Mail: red_krarm@cbx.ru
© При использовании материалов ссылка на данный сайт обязательна
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика