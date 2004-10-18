Проверкой выявлены нормативные правовые акты, не соответствующие нормам федерального законодательства.

Так, посредством решений Собраний депутатов Исаковского, Красноармейского, Караевского, Пикшикского, Убеевского, Чадукасинского, Яншихово-Челлинского сельских поселений Красноармейского района утверждены Порядки принятия решения о применении к депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления мер ответственности, указанных в части 5.4.1 статьи 35 Закона Чувашской Республики «Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике» (далее – Порядки принятия решения).

В силу п.7.3-2 ст.40 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления мер ответственности, указанных в части 7.3-1 настоящей статьи, определяется муниципальным правовым актом в соответствии с законом субъекта Российской Федерации.

В соответствии с п.п.5.3, 5.4., 5.4.2 ст.35 Закона Чувашской Республики от 18.10.2004 №19 «Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике» проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции депутатом, членом выборного органа местного самоуправления, выборным должностным лицом местного самоуправления, проводится по решению Главы Чувашской Республики в порядке, установленном законом Чувашской Республики.

При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 5.3 настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", Глава Чувашской Республики обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления или применении в отношении указанных лиц иной меры ответственности в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.

Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления мер ответственности, указанных в части 5.4.1 настоящей статьи, определяется муниципальным правовым актом в соответствии с законом Чувашской Республики.

Между тем, Порядками принятия решения установлено, что мера ответственности применяется к лицу, замещающему муниципальную должность, на основании поступивших результатов проверки проведенной по решению Главы Чувашской Республики, в то время как из вышеуказанных законодательных норм следует, что в целях применения меры ответственности в отношении лиц, допустивших несущественное искажение сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера Главой Чувашской Республики в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение направляются не результаты проверки, а заявление о применении к должностному лицу установленной законом меры ответственности.

Согласно ч.ч.1,4 ст.7 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" по вопросам местного значения населением муниципальных образований непосредственно и (или) органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления принимаются муниципальные правовые акты

Муниципальные правовые акты не должны противоречить Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, настоящему Федеральному закону, другим федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также конституциям (уставам), законам, иным нормативным правовым актам субъектов Российской Федерации.

Согласно Уставов сельских поселений Красноармейского района, утвержденных решениями Собраний депутатов, которыми устанавливается порядок принятия Собранием депутатов правовых актов по вопросам своей компетенции Собрание депутатов принимает правовые акты в форме решений большинством голосов от установленного числа депутатов (если иное не установлено федеральным законом или настоящим Уставом).

Между тем, Порядками принятия решения установлено, что решение о применении меры ответственности к лицу, замещающему муниципальную должность, принимается большинством голосов от общего числа депутатов. Указанная формулировка допускает возможность принятия решения как большинством голосов от общего числа депутатов присутствующих на заседании Собрания депутатов, так и большинством голосов от установленного Уставом муниципального образования числа депутатов, что согласно п\п «в» п.4 утвержденной постановлением Правительства РФ от 26.02.2010г. №96 Методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов является коррупциогенным фактором, выраженным в допущении в нормативном правовом акте юридико-лингвистической неопределенности.

В целях исключения из правовых актов противоречий федеральному законодательству на незаконные решения Собраний депутатов вышеуказанных сельских поселений прокурором района принесены протесты.

Прокурор района

старший советник юстиции Н.А.Муллин

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"