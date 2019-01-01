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Актуально » Около 25 тысяч жителей в Чувашии приняли участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню Крещения Господнего

15:09 21 января 2020 г.

 

Итоги проведения мероприятий, приуроченных к православному празднику Крещения Господнего, обсудили 20 января на еженедельной планерке Главы Чувашии Михаила Васильевича Игнатьева с членами Правительства республики, руководителями территориальных федеральных органов власти и ряда муниципалитетов.

Министр Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Вениамин Петров сообщил, что вопрос обеспечения безопасности на водных объектах нынешней необычно теплой зимой актуален как никогда, а в период проведения Крещенский купаний находится на особом контроле. В местах массового купания людей было организовано дежурство личного состава сотрудников КУ «Чувашская республиканская поисково-спасательная служба» МЧС Чувашии, Главного управления МЧС России по Чувашской Республике, МВД по Чувашской Республике, скорой медицинской помощи. Были задействованы 500 человек личного состава и 150 ед. техники.

В целях безопасности в этом году в ряде муниципалитетах купели были организованы не на открытых водных объектах, а вблизи святых источников, возле храмов.

«В Крещенскую ночь в купании приняли участие более 18 тысяч жителей республики. В течение 19 января еще около 7 тысяч жителей. Было организовано более 500 мест. Все мероприятия прошли организовано», - проинформировал Вениамин Петров.

 

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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