Новости » Информация для потребителя: как выбрать школьный рюкзак

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в преддверии нового учебного года напоминает потребителям, что требования безопасности, предъявляемые к учебным изданиям, ученическим портфелям и ранцам для детей и подростков, установлены положениями:

- Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»,

- Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

- технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011),

- санитарных правил СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

Основные гигиенические требования к учебным изданиям предъявляются к качеству бумаги и полиграфических материалов, печати, набора, формата, переплета, предъявляются требования к весу и шрифтовому оформлению с целью обеспечения удобочитаемости и соответствия веса изданий функциональным возможностям организма учащихся в целях снижения зрительной нагрузки в процессе чтения, предупреждения развития зрительного и общего утомления.

Важно отметить, что особое внимание необходимо уделять качеству учебного издания для детей младшего школьного возраста, что связано с возрастными особенностями функции зрительного анализатора, адаптацией нервной системы к образовательному процессу, развитием у них навыка чтения.

Учебная литература должна отвечать возложенным на нее задачам, но при этом обеспечивать сохранение здоровья подрастающего поколения.

Требования к школьным учебникам касаются как веса, так и оформления книг. Появление множества обучающих программ привело к тому, что школьные учебники приобрели самые различные форматы и расцветки. Количество страниц в учебниках год от года растет, книги тяжелеют. При этом вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей не должен превышать:

для учащихся 1 - 2-х классов - не более 1,5 кг;

3 - 4-х классов - не более 2 кг;

5 - 6-х классов - не более 2,5 кг;

7 - 8-х классов - не более 3,5 кг;

9 - 11-х классов - не более 4,0 кг.

На современном этапе актуальной проблемой здоровья у детей стала проблема формирования и сохранения красивой фигуры и правильной осанки тела. Важным аспектом является выбор ранца или ученического портфеля, соответствующего требованиям.

Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011) регламентируются размеры, вес, конструкция, показатели санитарно-химической, токсикологической безопасности материалов, из которых изготовлены ученические портфели и ранцы.

Маркировка ученических ранцев и портфелей и рюкзаков должна содержать информацию о возрасте пользователя.

Вес портфелей, школьных ранцев и аналогичных изделий без учебников должен быть для обучающихся начальных классов не более 700 грамм и для обучающихся средних и старших классов – не более 1000 грамм.

Ученические ранцы для детей младшего школьного возраста должны быть снабжены формоустойчивой спинкой, обеспечивающей его полное прилегание к спине обучающегося и равномерное распределение веса.

Требования, предъявляемые к размерам ранцев для обучающихся начальных классов, следующие:

- длина (высота) – 300 – 360 мм,

- высота передней стенки – 220 – 260 мм,

- ширина – 60 – 100 мм,

- длина плечевого ремня – не менее 600 – 700 мм,

- ширина плечевого ремня в верхней части (на протяжении 400 - 450 мм) – не менее 35 – 40 мм.

Допускается увеличение размеров не более чем на 30 мм.

В качестве ориентировочного теста для проверки соответствия веса ранца с учебниками и тетрадями нормативным требованиям используется вычисление отношения веса ранца к весу ребенка. Оптимальное соотношение составляет 1:10.

Такой подход учитывает и индивидуальные возможности ребенка.

Кроме того, ученические портфели и ранцы должны иметь детали и (или) фурнитуру со светоотражающими элементами на передних, боковых поверхностях и верхнем клапане и изготовляться из материалов контрастных цветов. Материал для изготовления ранцев должен быть легким, прочным, с водоотталкивающим покрытием, удобным для чистки.

Желаем успехов в выборе учебных изданий и ученических портфелей!

Источник: https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=10573

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"