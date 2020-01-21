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Новости » Более 500 ветеранам в Чувашии выплатят по 75 тысяч рублей к 75-летию Победы

08:58 21 января 2020 г.

 

Более 500 ветеранам в Чувашии выплатят по 75 тысяч рублей к 75-летию Победы

Летом прошлого года глава государства подписал указ о проведении в 2020-м году Года памяти и славы в России. Целью ставится сохранение исторической памяти и ознаменование 75-летия Победы 1941–1945 годов.

В республике проживает 315 тыс. человек старше трудоспособного возраста или 25,7% от общей численности населения, из которых более 10 тысяч человек относятся к поколению победителей. Ежегодно к годовщине Победы производятся единовременные выплаты по 10 тысяч рублей ветеранам и по 5 тысяч рублей труженикам тыла. В Чувашии в памятный год великой Победы советского народа над фашизмом более 500 ветеранам выплатят по 75 тысяч рублей. По 50 тысяч рублей получат более 9500 тружеников тыла.

По всей республике пройдут торжественные мероприятия, планируется издание книг о Великой Отечественной Войне, проведение тематических экспозиций и выставок, месячников патриотического воспитания граждан допризывного возраста и т.д. Минтрудом Чувашии дополнительно организованы проверки социально-бытовых условий проживания ветеранов. Кроме того, будут задействованы волонтеры.

 
 
Красноармейский район Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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