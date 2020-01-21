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Новости » О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и тружеников тыла военных лет

08:56 21 января 2020 г.

 

О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и тружеников тыла военных лет

Реабилитированным лицам, и лицам,  признанным пострадавшими от политических репрессий, постоянно или преимущественно проживающим в Чувашской Республике, предоставляются меры социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты.

За январь 2020 года осуществлена ежемесячная денежная выплата 781 реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в том числе 11 жителям Красноармейского района на сумму 2,1 млн. рублей.

Размер ежемесячных денежных выплат составляет:

реабилитированным лицам – 2 634 рублей;

лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, - 2 345 рублей.

Труженики тыла военных лет, постоянно или преимущественно проживающие в Чувашской Республике, после установления им страховой пенсии либо по достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин и после прекращения ими трудовой деятельности имеют право на ежемесячную денежную выплату.

За январь текущего года осуществлена ежемесячная денежная выплата 1125    труженикам тыла военных лет и 31 ветерану ВОВ Красноармейского района на сумму 1,2 млн. рублей

В текущем году размер ежемесячной денежной выплаты труженикам тыла составляет 1044 рубля.

Денежные средства перечислены на расчетные счета и через почтовые отделения связи гражданам в полном объеме.

В 2020 году на осуществление ежемесячной денежной выплаты труженикам тыла военных лет предусмотрено 16,9 млн.руб., реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, – 27,2 млн.рублей.


Красноармейский район Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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