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Новости » Бесплатное профессиональное обучение стало доступным для всех жителей Чувашии старше 50 лет

15:16 20 января 2020 г.

 

Бесплатное профессиональное обучение стало доступным для всех жителей Чувашии старше 50 лет

Ряд мер социальной поддержки с 2020 года получили развитие. Изменения коснулись профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионнного возраста в рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Согласно нововведению программа будет охватывать всех жителей республики старше 50 лет. К концу 2024 года проект позволит обучить более 3500 человек. На эти цели планируется направить за шесть лет около 189 млн рублей.

Мероприятия, направленные на устранение возможных фактов трудовой дискриминации граждан предпенсионного возраста, стартовали с начала 2019 года. За это время в республике заключены соглашения с 20 образовательными организациями, а также разработан перечень рекомендуемых образовательных программ, включающий более 80 профессий. Любой житель Чувашии предпенсионного возраста может самостоятельно обратиться в службу занятости по месту жительства. Специалисты отделов республиканского центра занятости проконсультируют, помогут определиться с уровнем имеющихся компетенций и предложат подходящие программы обучения.

Обучение осуществляется как для работников организаций, так и незанятых, находящихся в поиске подходящей работы. В период обучения незанятым гражданам выплачивается стипендия, равная минимальному размеру оплаты труда, установленному в Российской Федерации на соответствующий год, и составит в этом году 12 130 рублей. Кроме того, добавляется возможность компенсации стоимости проезда к месту обучения за пределы Чувашской Республики, оплата суточных и найма жилья на период обучения.

 

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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