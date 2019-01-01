Журналистское сообщество Чувашской Республики отметило свой профессиональный праздник. 18 января торжество по случаю Дней российской и чувашской печати состоялось в Чувашском государственном академическом драматическом театре имени К.В. Иванова. Гостями праздничного мероприятия стали более 400 человек – официальные лица, творческие коллективы СМИ, работники издательско-полиграфических предприятий, ветераны отрасли.

В фойе театра были организованы тематические фотозоны, где каждый мог сделать памятный снимок с коллегами по перу. Традиционно работала и выставка книг Чувашского книжного издательства: книгочеев ждали не только новинки, но и коллекционные подарочные издания. Экспозиции представили и ряд редакций ведущих средств массовой информации.

Со словами поздравлений к гостям мероприятия обратился Глава Чувашии Михаил Игнатьев. Он поблагодарил работников средств массовой информации за ответственный и профессиональный труд. Руководитель республики призвал и дальше доносить объективную информацию до читателей, слушателей и зрителей, чаще поднимать вопросы патриотического воспитания, любви к родине и своей земле.

С итогами и знаковыми событиями года ознакомил собравшихся министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Михаил Анисимов. Он остановился на важнейших профессиональных достижениях в сферах медиа, книгоиздания и полиграфии, мерах поддержки, оказываемых государством, освоении редакциями новых форм работы с аудиторией. Министр выразил надежду, что на высочайшем уровне пройдет в этом году и освещение 75-летия великой Победы и празднования векового юбилея региона, подчеркнув, что рассчитывает на высокий профессионализм мастеров слова в этом важном деле. «Примите самые теплые слова признательности за все то светлое, что вы несете людям. Ваши преданность любимому делу, широчайший кругозор, стремление быть объективными вдохновляют. Пусть плоды вашего нелегкого труда всегда находят отклик у аудитории», - отметил он.

Силами редакций средств массовой информации каждый день создаются и печатаются газеты и журналы, готовятся теле- и радиорепортажи. Достижения в отрасли – личный вклад каждого специалиста. В этот день со сцены вручили государственные награды лучшим из лучших, тем, кто каждый день вдохновляет своим трудом и заставляет двигаться вперед.

Так, почетное звание «Заслуженный работник культуры Чувашской Республики» присвоено телеоператору Национальной телерадиокомпании Чувашии Андрею Шоклеву. Благодарность и часы от Главы Чувашской Республики получили сразу двое представителей Издательского дома «Хыпар»: заместитель главного редактора Дмитрий Моисеев и обозреватель отдела политики, местного самоуправления и экономики Ирина Клементьева.

Звание «Мастер связи» присвоено директору ООО «Компания «Телеком Плюс» Владимиру Тимофееву и печатнику плоской печати Цивильского издательского дома Галине Кондратьевой.

Благодарность Минкомсвязи России объявлена Владиславу Шапошникову, редактору общественно-политической жизни редакции Моргаушской районной газеты «Çĕнтерÿ ялавĕ» («Знамя победы»).

Целый ряд представителей отрасли были награждены Почетной грамотой Мининформполитики Чувашии.

Со сцены прозвучало много тёплых слов и поздравлений от почетных гостей: председателя Госсовета Чувашии Альбины Егоровой, прокурора Чувашской Республики Василия Пословского, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Николая Малова и Леонида Черкесова, секретаря Чувашского регионального отделения всероссийской политической партии «Единая Россия» Юрия Кислова, которые также отметили ведомственными и именными наградами десяток сотрудников СМИ.

Только на днях были подведены итоги республиканских журналистских премий 2019 года – престижных наград, вручаемых профессиональным сообществом. На мероприятии итоги озвучил председатель Союза журналистов Чувашии Валерий Комиссаров. Лауреатом республиканской журналистской премии имени Семена Эльгера стал заместитель директора Национальной телерадиокомпании Чувашии Александр Магарин. Корреспондент отдела социальной жизни, культуры и спорта Издательского дома «Хыпар» Андрей Михайлов удостоен республиканской журналистской премии имени Николая Никольского. Республиканская журналистская премия имени Леонида Ильина присуждена двоим авторам: редактору редакции Ядринской районной газеты «Еҫ ялавӗ» («Знамя труда») Екатерине Казаковой и продюсеру телевидения ГТРК «Чувашия» Екатерине Фоминой.

Мероприятие запомнилось ярким праздничным концертом с участием творческих и танцевальных коллективов. В роли артистов выступили и руководители средств массовой информации. Поразили коллег музыкальным талантом главный редактор Шемуршинской районной газеты Наталия Ильина и главный редактор Яльчикской районной газеты Николай Малышкин.