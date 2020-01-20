17 января 2020 года отделом ЗАГС администрации Красноармейского района было зарегистрировано рождение ребенка, родившегося первым в Красноармейском районе в 2020 году.

Им стал мальчик по имени Сергей, появившийся на свет 11 января 2020 года в семье Николая и Надежды Никифоровых, жителей Красноармейского сельского поселения.

Рождение ребенка – самое яркое и запоминающееся событие в жизни каждой семьи. Это огромное счастье и большая ответственность, это подарок судьбы. Появление на свет младенца дает женщине самое главное в жизни – счастье материнства. Первый в жизни документ Сергея - свидетельство о рождении, счастливому отцу вручила начальник отдела ЗАГС Елена Павлова и пожелала, чтобы Сергей принес своим родителям много счастливых минут, вырос здоровым, крепким, с чувством любви и ответственности ко всему окружающему, к своей семье, своему району и своей Родине!

В торжественной обстановке в адрес семьи прозвучало много теплых, добрых поздравлений и вручен символический подарок.