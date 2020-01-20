АУ "Редакция Красноармейской райгазеты "Ял пурнасе" ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

План организационных мероприятий АУ "Редакция Красноармейской районной газеты “Ял пурнăçĕ” Мининформполитики Чувашии на 2019 год
Устав автономного учреждения
Отчет о деятельности редакции и об использовании закреплённого за ним государственного имущества
Из истории районной газеты “Ял пурнăçĕ”
Госзакупки
Фестиваль спорта прессы Красноармейского района
Прейскурант цен

Новости » Регистрация рождения первого ребенка 2020 года

08:22 20 января 2020 г.

 

Регистрация рождения первого ребенка 2020 года

17 января 2020 года отделом ЗАГС администрации Красноармейского района было зарегистрировано   рождение ребенка,  родившегося первым в Красноармейском районе  в 2020 году.

Им стал мальчик по имени Сергей, появившийся на свет 11 января 2020 года в семье Николая и Надежды Никифоровых, жителей Красноармейского сельского поселения.
           Рождение ребенка – самое яркое и запоминающееся событие в жизни каждой семьи. Это огромное счастье и большая ответственность, это подарок судьбы. Появление на свет младенца дает женщине самое главное в жизни – счастье материнства. Первый в жизни документ Сергея - свидетельство о рождении, счастливому отцу вручила начальник отдела ЗАГС Елена Павлова и пожелала, чтобы Сергей   принес своим родителям много счастливых минут, вырос здоровым, крепким, с чувством любви и ответственности ко всему окружающему, к своей семье, своему району и своей Родине!

 В торжественной обстановке в адрес семьи прозвучало много теплых, добрых поздравлений и вручен символический подарок.

Красноармейский район Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Мой МирFacebookВКонтактеTwitterLiveJournalОдноклассники
  Реквизиты  
429620 с. Красноармейское ул. Ленина 22. Тел.: (83530) 2-11-53, 2-15-39, 2-24-45 red_krarm@cbx.ru

 

Система управления контентом
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"
c. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, каб. 14
Телефон: 2-22-53 -, 2-24-45 -, 2-11-53 -
E-Mail: red_krarm@cbx.ru
© При использовании материалов ссылка на данный сайт обязательна
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика