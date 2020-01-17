Новости » Всероссийская перепись населения-2020: объявлен конкурс на создание талисмана

С 1 по 31 октября в нашей стране пройдет Всероссийская перепись населения. По прогнозам экспертов, это будет первая цифровая перепись, поскольку ответить на ее вопросы можно будет через Единый портал государственных услуг. А в случае, если гражданин отвечает на вопросы переписчику, последний вносит результаты в планшет. В настоящий момент идет информационно-разъяснительная работа с населением.

Так, организаторы Всероссийской переписи населения 2020 года объявили конкурс на создание талисмана. Что это может быть? Человек, животное, растение, какой-нибудь предмет, яркий и запоминающийся образ. Работы должны быть оригинальными, не стоит копировать типажи уже существующих героев. На основании будущего талисмана будет изготовлена печатная, рекламно-информационная, сувенирная продукции.

Участвовать в конкурсе может совершеннолетний гражданин России. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте www.strana2020.ru и заполнить форму. На номер мобильного телефона придет СМС-сообщение. В форме также следует указать свой псевдоним, регион проживания и ссылку на работу (талисман), выложенную в Instagram с ссылкой @strana2020 и хэштегом #талисман_перепись. Ваш аккаунт (профиль) в Instagram должен быть открытым.

Конкурсные работы принимаются с 14 января по 10 февраля 2020 года. Победитель конкурса на создание талисмана получит денежный приз в размере 60 тысяч рублей.

С 11 по 21 февраля состоится голосование зарегистрированных пользователей на сайте переписи населения. Уже 28 февраля будут опубликованы итоги конкурса и выявлен безоговорочный победитель.

Подробнее на сайте www.strana2020.ru и в социальных сетях («Вконтакте», «Одноклассники», Facebook, Instagram).