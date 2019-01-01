Новости » Красноармейским районным судом осужден местный житель, забивший до смерти сожительницу

Прокурором Красноармейского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 45 летнего местного жителя Мечева С. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Судом установлено, в один из дней начала октября месяца 2019 года ранее судимый житель д. Полайкасы Мечев С., находясь в доме у соседки, в состоянии алкогольного опьянения, из личных неприязненных отношений, в ходе ссоры избил свою сожительницу, нанося не менее 10 ударов ногами и руками по различным частям тела, в т.ч. в область жизненно-важного органа - головы. Спустя непродолжительный период времени потерпевшая в результате полученных повреждений скончалась.

С учетом мнения государственного обвинителя, принимая во внимание, что подсудимый ранее судим, а так же совокупность иных смягчающих и отягчающих обстоятельств, суд приговорил Мечева С. к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В соответствии с позицией прокурора, судом в интересах потерпевшей стороны взыскан моральных вред в размере 1000000 рублей.

В настоящее время приговор в законную силу не вступил.

Прокурор района

старший советник юстиции Н.А. Муллин

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"