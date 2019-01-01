АУ "Редакция Красноармейской райгазеты "Ял пурнасе" ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

План организационных мероприятий АУ "Редакция Красноармейской районной газеты “Ял пурнăçĕ” Мининформполитики Чувашии на 2019 год
Устав автономного учреждения
Отчет о деятельности редакции и об использовании закреплённого за ним государственного имущества
Из истории районной газеты “Ял пурнăçĕ”
Госзакупки
Фестиваль спорта прессы Красноармейского района
Прейскурант цен

Новости » Красноармейским районным судом осужден местный житель, забивший до смерти сожительницу

15:35 17 января 2020 г.

Прокурором Красноармейского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 45 летнего местного жителя Мечева С. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

         Судом установлено,  в один из дней начала  октября месяца 2019 года ранее судимый житель д. Полайкасы Мечев С., находясь в доме у соседки, в состоянии алкогольного опьянения, из личных неприязненных отношений, в ходе ссоры избил свою сожительницу, нанося не менее 10 ударов ногами и руками по различным частям тела, в т.ч. в область жизненно-важного органа - головы. Спустя непродолжительный период времени потерпевшая в результате полученных повреждений скончалась.

         С учетом мнения государственного обвинителя, принимая во внимание, что подсудимый ранее судим, а так же совокупность иных смягчающих и отягчающих  обстоятельств, суд приговорил Мечева С. к  10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

         В соответствии  с позицией прокурора,  судом в интересах потерпевшей стороны взыскан моральных вред в размере 1000000 рублей.

         В настоящее время приговор в законную силу не вступил.

 

Прокурор района

 

старший советник юстиции                                                               Н.А. Муллин

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Мой МирFacebookВКонтактеTwitterLiveJournalОдноклассники
  Реквизиты  
429620 с. Красноармейское ул. Ленина 22. Тел.: (83530) 2-11-53, 2-15-39, 2-24-45 red_krarm@cbx.ru

 

Система управления контентом
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"
c. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, каб. 14
Телефон: 2-22-53 -, 2-24-45 -, 2-11-53 -
E-Mail: red_krarm@cbx.ru
© При использовании материалов ссылка на данный сайт обязательна
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика