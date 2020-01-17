Продолжается прием заявок на участие в Межрегиональной отраслевой выставке "КАРТОФЕЛЬ - 2020".

Выставка «Картофель» – площадка для знакомства с рынком семенного материала, минеральных удобрений, средств защиты растений, сельхозтехники, обсуждения актуальных вопросов, переговоров с потенциальными партнерами и презентации новых проектов.

Представьте и Вы свою продукцию и услуги на выставке КАРТОФЕЛЬ, а сельскохозяйственную технику и оборудование для производства и переработки картофеля - на открытой площадке торгового центра «Николаевский».

Заявки c указанием занимаемой площади (длина, ширина) принимаются до 21 февраля 2020 года на электронный адрес: agro-in7@cap.ruи по номеру телефона: +7(8352) 45-88-56 (Петров Дмитрий Николаевич).

Также в дни выставки будет организована торговля семенным картофелем.

Традиционно в рамках деловой программы мероприятия будут подготовлены круглые столы, научно-практическая конференция, которые рассмотрят актуальные проблемы селекции и семеноводства картфоелеводства России и подскажут вектор дальнейшего развития отрасли.



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