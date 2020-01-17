Минтруд Чувашии и подведомственные Министерству учреждения продолжают реализацию нацпроекта «Демография», который, в том числе, направлен на поддержку семей при рождении детей. Реализация проекта позволяет предоставить ежегодно финансовую поддержку семьям и, таким образом, создать условия для повышения уровня доходов семей с детьми.

С 2004 года в соответствии с Законом Чувашской Республики от 24 ноября 2004 г. № 46 «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» КУ «Центр предоставления мер социальной поддержки» Минтруда Чувашии выплачивает семьям с детьми ряд денежных пособий.

В частности, в январе текущего года КУ «Центр предоставления мер социальной поддержки» Минтруда Чувашии осуществил выплаты в виде:

ежемесячное пособие на 59 100 детей на сумму 30,46 млн рублей,

ежемесячное пособие на 1 191 ребенка, находящихся в приемной семье на сумму 8,34 млн рублей,

ежемесячное пособие на 1034 детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) на сумму 7,32 млн рублей,

пособие по беременности и родам женщинам, признанным в установленном порядке безработными, и компенсационные выплаты на дополнительное питание беременным женщинам, кормящим матерям, и детям от 2 до 3 лет – 545 получателям на сумму около 85,2 тыс. рублей.

Республиканским бюджетом Чувашской Республики на 2020 год на выплату данных пособий предусмотрено 634,60 млн.рублей.

Денежные средства перечислены на расчетные счета граждан в полном объеме.