Президент Российской Федерации Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию поставил первоочередную задачу к середине наступающего десятилетия обеспечить устойчивый рост населения и благосостояния каждого россиянина.

Правительство Чувашии воплощает в жизнь долгосрочную политику повышения качества жизни и уровня доходов граждан, внедряя практику социального контракта. В этом году Чувашская Республика стала участником федерального пилотного проекта, направленного на снижение уровня бедности в два раза. Выделены средства в объеме 376,2 млн. рублей, разработана «дорожная» карта. Планируется заключить не менее 3,8 тыс. социальных контрактов.

Механизмы и порядок оказания финансовой помощи

В рамках социального контракта осуществляется дополнительная финансовая поддержка малоимущим жителям республики по следующим направлениям:

1) поддержка при трудоустройстве – выплаты в размере 10134 руб. ежемесячно, срок – не более 12 мес.;

2) по прохождению профессионального обучения – выплата в размере 10134 руб. в период обучения – до 3 мес., оплата курса обучения – до 30 тыс. руб., возмещение работодателю за стажировку после обучения в размере МРОТ + страховые взносы (15769 руб.) – до 9 мес.;

3) на осуществление предпринимательской деятельности (после защиты проекта на районной комиссии) – в размере 250 тыс. руб. при условии осуществления деятельности ИП не меньше 3 лет (в случае прекращения деятельности – полный возврат средств);

4) прямая финансовая поддержка малоимущих семей в размере 10134 руб. ежемесячно (выплата производится 1 члену семьи) – не более 12 мес.

Получатели

Ежемесячно Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики ведёт мониторинг количества зарегистрированных малоимущих семей, которые получают различные меры социальной поддержки. К 2022 году прогнозно планируется снизить количество малоимущих на 80 тысяч человек. В этом направлении отделами социальной защиты населения совместно с центрами занятости населения республики ведется работа по выявлению малоимущих, оказанию всесторонней помощи, в том числе, заключению социального контракта.

На получение государственной финансовой поддержки в рамках социального контракта по трудоустройству, профобучению и предпринимательской деятельности имеют право малоимущие семьи, а также малоимущие одиноко проживающие граждане, зарегистрированные в отделах социальной защиты населения Чувашской Республики. Прямая финансовая поддержка в размере 10134 руб. ежемесячно оказывается при наличии одного или нескольких условий:

инвалидность у обоих неработающих родителей (одного родителя – в неполных семьях), в семьях имеющих детей в возрасте до 18 лет;

инвалидность у обоих неработающих супругов в одиноких супружеских парах;

наличие детей у лица, не достигшего возраста совершеннолетия;

инвалидность у одиноких неработающих граждан;

многодетные семьи с 4-мя и более детьми;

единственный родитель в семьях с двумя и более детьми.

Обновление банка данных осуществляется ежеквартально. В случае если гражданин в течение 3 месяцев не обновлял сведения, подтверждающие его (для малоимущих одиноко проживающих граждан) либо его семьи право на регистрацию в качестве малоимущего, то он или семья исключается из банка данных.

Для назначения государственной социальной помощи на основании социального контракта необходимо обратиться в отдел социальной защиты по месту жительства с заявлением, затем сотрудники отдела проведут с обратившимися собеседование, в ходе которого заполняется опросный лист. Представленные сведения могут быть подтверждены посредством дополнительной проверки – проведение обследования материально-бытовых условий проживания заявителя, который оформляется актом обследования. Сотрудник отдела социальной защиты на основании заявления, листа собеседования и акта обследования материально-бытовых условий проживания (при наличии) с участием гражданина разрабатывает проект программы социальной адаптации и готовит проект социального контракта, который в последующем рассматривается на заседании межведомственной комиссии. Межведомственная комиссия, образованная при Центре предоставления мер социальной поддержки, не позднее чем через 10 дней или в случае необходимости проведения обследования материально-бытовых условий проживания не позднее чем через 28 дней со дня регистрации заявления дает заключение о возможности (невозможности) оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта.

Справочно:

Помощь малоимущим гражданам на основании социального контракта оказывается в рамках федерального пилотного проекта в 21 субъекте РФ. Чувашская Республика включена в перечень субъектов РФ – участников пилотного проекта, направленного на снижение бедности в два раза Приказом Минтруда России от 30.08.2019 № 603.

Финансирование мероприятий осуществляется из федерального бюджета (ФЗ от 02.12.2019 № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»), соответствующее соглашение с Минтрудом России заключено 16.12.2019.