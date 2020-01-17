Погода внесла коррективы в празднование всероссийского Дня снега в столице Чувашии. Как и по всей стране, мероприятие было запланировано на 19 января. Однако праздник пришлось перенести из-за отсутствия снега.

Напомним, праздник отмечается в нашей стране с 2012 года в рамках Всемирного дня снега, который был учрежден по инициативе Международной федерации лыжного спорта. Традиционно в столице Чувашии проводятся спортивные состязания среди семейных команд. Любителям зимних забав предлагается посоревноваться в эстафете на ватрушках, метании мячиков в мишень и эстафете с преодолением препятствий.

Организаторы поясняют, что мероприятие проведут, как только это позволят погодные условия.