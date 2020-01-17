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Новости » В Чувашии День снега отменяется по погодным условиям

14:26 17 января 2020 г.

 

В Чувашии День снега отменяется по погодным условиям

Погода внесла коррективы в празднование всероссийского Дня снега в столице Чувашии. Как и по всей стране, мероприятие было запланировано на 19 января. Однако праздник пришлось перенести из-за отсутствия снега. 

Напомним, праздник отмечается в нашей стране с 2012 года в рамках Всемирного дня снега, который был учрежден по инициативе Международной федерации лыжного спорта. Традиционно в столице Чувашии проводятся спортивные состязания среди семейных команд. Любителям зимних забав предлагается посоревноваться в эстафете на ватрушках, метании мячиков в мишень и эстафете с преодолением препятствий.

Организаторы поясняют, что мероприятие проведут, как только это позволят погодные условия.


Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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