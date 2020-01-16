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Новости » Подготовка и проверка мест для купания в Крещение

11:42 17 января 2020 г.

 

Подготовка и проверка мест для купания в Крещение

В канун праздника Крещение Господне члены районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и предупреждению пожарной безопасности проверили толщину льда в местах купелей и готовности святых источников.

В этом году в районе запланировано 6 мест крещенских купаний: святой источник в д.Чиганары, большой пруд в с. Красноармейское и плотина Коммуна Красноармейского сельского  поселения, святой источник Караевского сельского поселения, купели в Исаковском и Чадукасинском сельских поселениях.

Комиссия проверила толщину льда во всех купелях и организацию подъездных путей. Средняя толщина льда составляет  34-36 см.

 
Красноармейский район Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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