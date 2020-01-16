В канун праздника Крещение Господне члены районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и предупреждению пожарной безопасности проверили толщину льда в местах купелей и готовности святых источников.

В этом году в районе запланировано 6 мест крещенских купаний: святой источник в д.Чиганары, большой пруд в с. Красноармейское и плотина Коммуна Красноармейского сельского поселения, святой источник Караевского сельского поселения, купели в Исаковском и Чадукасинском сельских поселениях.

Комиссия проверила толщину льда во всех купелях и организацию подъездных путей. Средняя толщина льда составляет 34-36 см.