Новости » В «Единой России» определили ключевые направления работы по реализации Послания Президента

Партия оперативно выявит причины задержки ввода в эксплуатацию новых детских садов и проведет встречи с родительским сообществом, которые будут посвящены питанию учеников с 1 по 4 класс

На заседании Президиума Генерального совета партии «Единая Россия» были определены ключевые направления работы по реализации Послания Президента России Владимира Путина. В каждом регионе будут оперативно выявлены причины задержки ввода в эксплуатацию новых детских садов. Также партийцы в субъектах РФ проведут встречи с родительским сообществом, местными властями и экспертами, на которых будут обсуждаться вопросы обеспечения учеников с 1 по 4 класс не только бесплатным, но и качественным питанием.

«Нам нужно добиться от исполнительной власти графика введения нового порядка организации питания в школах и предоставить его родителям школьников. Особое внимание необходимо уделить качеству еды в школьных столовых», - отметил секретарь Генерального совета Партии Андрей Турчак, добавив, что «Единая Россия» должна сделать все возможное, чтобы региональные чиновники не растягивали решение этой задачи. Для этого в рамках партийного проекта «Новая школа» нужно провести встречи с региональными властями.

Также Турчак заявил, что «Единая Россия» добьется ответственности чиновников за срыв сроков сдачи детских садов. По его словам, необходимо оперативно выявить причины, по которым места в ясельных группах не были созданы в установленные сроки. «До 15 марта мы должны сформировать перечень проблемных объектов и территорий. За каждым из них - закрепить ответственного депутата, который будет добиваться решения проблем с использованием партийного ресурса, в том числе федерального. За невыполнение задач, поставленных Президентом, должна быть повышенная ответственность. Мы заставим чиновников выполнять свои прямые обязанности, не позволим никому больше заниматься очковтирательством, отписками, затягивать процесс оформления образовательных лицензий. А в отношении тех, кому и это не поможет, будем добиваться принятия решений об отставке», - сказал секретарь Генсовета Партии.

В свою очередь координатор партийного проекта «Новая школа», депутат Государственной Думы Алена Аршинова добавила, что нужно усилить общественный контроль за региональными и муниципальными конкурсами застройки. «Из-за того, что авторитетные застройщики не стремятся участвовать в таких проектах по причине низких нормативов цен строительства, в конкурсах зачастую участвуют недобросовестные застройщики. Надеемся, что Министерство строительства совместно с Министерством финансов исправят эту ситуацию. «Единая Россия» на системной основе обеспечит всероссийский контроль за решением проблемы», - сказала она.

Также на заседании ПГС было объявлено, что «Единая Россия» в ближайшее время внесет законопроект об инициативном бюджетировании, успешная практика внедрения которого уже есть в ряде регионов. «Это проекты «Народный бюджет» в Республике Коми, Кировской, Тульской и Ульяновской областях, проект «Решаем вместе!» в Ярославской области и другие. Считаю, что такой подход необходимо внедрить повсеместно», – сказал секретарь Генсовета «Единой России», подчеркнув, что в результате этой работы «изменения, предложенные Президентом, должен почувствовать каждый человек — неважно, где он живет, в мегаполисе или сельской местности».

Напомним, что в Чувашии также активно реализуется программа инициативного бюджетирования - проекты развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах. В 2019 году в Чувашской Республике реализованы 622 проекта на 378,1 млн рублей. На 2020 год запланирован 751 проект на 665,9 млн рублей.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"