Новости » Турчак: «Единая Россия» поставит задачи по реализации Послания Президента фракции в Госдуме

Также Партия проведет встречу с Кабинетом министров на следующей неделе

На следующей неделе «Единая Россия» проведет встречу с Кабинетом министров, чтобы детально обсудить все положения Послания, план законопроектной деятельности на весеннюю сессию и поставить задачи фракции «Единой России» в Государственной Думе. Об этом сообщил секретарь Генсовета Партии Андрей Турчак.

«Единая Россия» проведет встречу с Кабинетом министров, чтобы детально обсудить все положения Послания, план законопроектной деятельности на весеннюю сессию и поставить задачи для фракции «Единой России» в Государственной Думе. Финансовому блоку Правительства необходимо будет провести более точные расчеты для последующих поправок в федеральный бюджет 2020 и планового периода 2021 и 2022 годов», - отметил Турчак.

Он также подчеркнул, что Послание почти полностью было сконцентрировано на внутренней повестке и задачах, которые стоят перед всеми без исключений уровнями власти – федерального, регионального, муниципального. «Во главе угла стоит человек, семья, их благополучие. Послание имеет характер прямого действия, и в нем четко сформулированы личные ценностные ориентиры главы государства. «Единая Россия», как партия Путина, примет самое активное участие в его реализации. Ранее мы направляли свои предложения, и часть этих предложений сегодня была озвучена Президентом», - заключил он.

Секретарь регионального отделения Партии Юрий Кислов также отметил, что Послание носит яркий социальный характер — оно направлено на защиту и поддержку семьи, детей, на сбережение народа в целом. В Послании ставятся актуальные задачи увеличения доходов населения, преображения села, технологического развития, в решении которых «Единая Россия» примет самое активное участие.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"