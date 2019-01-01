АУ "Редакция Красноармейской райгазеты "Ял пурнасе" ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

План организационных мероприятий АУ "Редакция Красноармейской районной газеты “Ял пурнăçĕ” Мининформполитики Чувашии на 2019 год
Устав автономного учреждения
Отчет о деятельности редакции и об использовании закреплённого за ним государственного имущества
Из истории районной газеты “Ял пурнăçĕ”
Госзакупки
Фестиваль спорта прессы Красноармейского района
Прейскурант цен

Новости » Турчак: «Единая Россия» поставит задачи по реализации Послания Президента фракции в Госдуме

09:24 16 января 2020 г.

Также Партия проведет встречу с Кабинетом министров на следующей неделе

На следующей неделе «Единая Россия» проведет встречу с Кабинетом министров, чтобы детально обсудить все положения Послания, план законопроектной деятельности на весеннюю сессию и поставить задачи фракции «Единой России» в Государственной Думе. Об этом сообщил секретарь Генсовета Партии Андрей Турчак.

«Единая Россия» проведет встречу с Кабинетом министров, чтобы детально обсудить все положения Послания, план законопроектной деятельности на весеннюю сессию и поставить задачи для фракции «Единой России» в Государственной Думе. Финансовому блоку Правительства необходимо будет провести более точные расчеты для последующих поправок в федеральный бюджет 2020 и планового периода 2021 и 2022 годов», - отметил Турчак.

Он также подчеркнул, что Послание почти полностью было сконцентрировано на внутренней повестке и задачах, которые стоят перед всеми без исключений уровнями власти – федерального, регионального, муниципального. «Во главе угла стоит человек, семья, их благополучие. Послание имеет характер прямого действия, и в нем четко сформулированы личные ценностные ориентиры главы государства. «Единая Россия», как партия Путина, примет самое активное участие в его реализации. Ранее мы направляли свои предложения, и часть этих предложений сегодня была озвучена Президентом», - заключил он.

Секретарь регионального отделения Партии Юрий Кислов также отметил, что Послание носит яркий социальный характер — оно направлено на защиту и поддержку семьи, детей, на сбережение народа в целом.  В Послании ставятся актуальные задачи увеличения доходов населения, преображения села, технологического развития, в решении которых «Единая Россия» примет самое активное участие.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Мой МирFacebookВКонтактеTwitterLiveJournalОдноклассники
  Реквизиты  
429620 с. Красноармейское ул. Ленина 22. Тел.: (83530) 2-11-53, 2-15-39, 2-24-45 red_krarm@cbx.ru

 

Система управления контентом
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"
c. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, каб. 14
Телефон: 2-22-53 -, 2-24-45 -, 2-11-53 -
E-Mail: red_krarm@cbx.ru
© При использовании материалов ссылка на данный сайт обязательна
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика