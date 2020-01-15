Марина Мандракова, исполнительный директор Ассоциации по содействию развитию информационных технологий «ИТ-Кластер Чувашской Республики»

- Ежегодное послание Президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному Собранию задаёт тон нового политического года и охватывает все основные направления внутренней и внешней политики нашей страты.

Высшим национальным приоритетом государственной политики является сбережение и приумножение народа России. Ведь всем нам нужна большая и успешная страна! В этой связи, на первый план встают задачи в дальнейшей модернизации системы образования. Мы существуем в эпоху колоссальных технологических и социальных изменений. Каждый ребенок должен получить качественное образование. Учитывая, что в нынешних условиях число школьников растет, важно использовать самые современные технологии в интересах обучения детей.

Цифровая трансформация школы уже не новый термин, а существующий опыт, который будет развиваться и дальше. Должны открываться новые детские технологические кружки и центры, при этом не стоит забывать о развитии детей в области культуры, искусства, на это тоже выделяются существенные средства.

Встаёт вопрос об укреплении учебной, исследовательской и социальной функции вузов, высшая школа должна быстро и чётко реагировать на запросы времени. Талантливая молодежь должна идти в науку.

Бюджетная устойчивость позволит подержать эти и другие планы, озвученные Президентом. Наша задача, как граждан, и как представителей ИТ- индустрии страны и, в частности Чувашской Республики, проявлять активность и творческую устремленность для решения поставленных задач в ИТ-отрасли и смежных с ней направлениях.

Владимир Путин говорит о новом инвестиционном цикле, о собственных технологиях и стандартах, которые определят будущее. Всё это неразрывно связано с инновационными ИТ и Интернет-технологиями. Вклад в данное направление сообщества ИТ-специалистов может быть очень существенным.

Расширяется спрос на инновации внутри страны, а значит появляется возможность для реализации самых прорывных, сквозных ИТ-проектов и технологий. Поддерживается развитие отечественного программного обеспечения.

Евгений Макагонов, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Чувашской Республике

- В своем Послании Федеральному Собранию Владимир Путин отметил: сейчас все школы России подключены к интернету. Однако в текущих реалиях этого мало: уже в следующем году доступ в сеть должен стать высокоскоростным. Это поможет педагогам и ученикам знакомиться с передовыми образовательными программами и внедрять индивидуальные подходы к обучению.

Сегодня в Чувашии активно реализуется программа по подключению к сети передачи данных социально значимых объектов. Благодаря этому в прошлом году специалисты компании «Ростелеком» подключили к оптике 65 образовательных учреждений. В дальнейшем работа в этом направлении будет продолжена: в 2020 году компания намерена обеспечить высокоскоростным интернетом 101 образовательное учреждение, в 2021-м – еще 77.

Еще одной интересной темой Послания стал проект «Доступный интернет». Он позволит гражданам нашей страны получить бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам. Владимир Путин подчеркнул: при посещении таких ресурсов россиянам не придется платить за услугу связи, за интернет-трафик. Это очень интересное решение, которое может создать для жителей нашей страны широкое пространство для образования, творчества и общения.