Министр цифрового развития, инфор­мационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики М.В. Анисимов:

«Послание Президента России этого года было максимально ориентированным на людей, их нужды и потребности. Инициативы, прозвучавшие из уст главы государства, касаются разных сфер деятельности, в том числе информационных технологий, связи и телекоммуникаций. Государством уже сейчас предусмотрены колоссальные меры поддержки ИТ-компаний: гранты, налоговые льготы. Большие победы начинаются с малого, в самом начале пути очень важна поддержка. Создание лучших правовых и финансовых условий для начинающих компаний, уверен, станет хорошим толчком для ускоренного развития отрасли.

Переход к новой, высокотехнологичной экономике невозможен без разработки собственных программных продуктов. Здесь кроется большой потенциал. Уверен, что в ближайшем будущем наши разработки смогут успешно конкурировать с зарубежными аналогами. У нас очень талантливая молодежь, сильная команда местных ИТ-компаний, которые уже сейчас имеют многотысячную географию заказов по всей стране.

Мы завершили переход всех государственных информсистем на использование российских программных продуктов. На очереди – формирование рабочего места госслужащего с использованием отечественных разработок.

Новый виток образовательному процессу, по мнению главы государства, должен дать высокоскоростной интернет. Первые шаги в этом направлении уже сделаны. Только за 2019 год в рамках федерального проекта такую возможность получили 65 школ в нашем регионе. Работы будут вестись вплоть до конца 2021 года.

Полностью поддерживаю еще одну инициативу – бесплатный доступ к социально значимым интернет-сервисам, к примеру, порталу госуслуг, со всех устройств и от любых операторов связи. В нашем регионе идею успешно апробировали много лет назад, но тогда речь шла только о сайте cap.ru. Сейчас это будет более широкий перечень ресурсов, охватывающий различные аспекты общения человека с государством. Это позволит повысить как качество, так и популярность государственных услуг, предоставляемых в цифровом виде».