Наталия Колыванова, генеральный директор – главный редактор АО «Издательский дом «Грани»:

– Послание Президента России Федеральному Собранию-2020 можно назвать поистине революционным. Прежде всего, имею в виду предложения Владимира Путина, которые коснутся изменений социально-демографического положения в стране и основного закона государства.

Действительно, необходимость улучшения жизни малоимущих граждан назрела давно. И государство ежегодно вкладывает большие средства в помощь семьям с детьми, но, как справедливо подчеркнул Президент России, этого недостаточно. Потому выплату пособия по рождению ребенка Владимир Путин предложил увеличить на срок до 7 лет, маткапитал выдавать уже по рождению первенца, а установленный законом маткапитал по рождению второго ребенка увеличить на 150 тыс. рублей, к тому же продлить действие программы до 2026 года.

Еще один важный момент – обеспечение бесплатным питанием в школах учеников начальных классов. Это большое подспорье, особенно для многодетных семей.

Население России, Чувашии, Новочебоксарска, безусловно, должно увеличиваться, демографические показатели улучшаться. Это важно с точки зрения экономики настоящего и будущего, реализации планов, да и в конце концов увеличения добра и радости, которые несут малыши в наши дома.

Открытость, неравнодушие, забота о будущем страны и ее жителей, качественный учет регионального аспекта, – все эти принципы, на которых основано Послание Президента-2020, близки гражданам нашей великой Родины и, безусловно, поддерживаются народами России и Чувашии.

Руслан Сайфутдинов, выпускающий редактор газеты «Цивильский вестник»:

– Колоссальная поддержка семей с детьми – это, пожалуй, те предложения и решения, которые от главы государства ждали все жители нашей страны. Продление программы материнского капитала минимум до 31 декабря 2026 года и повышение его размера, выплата маткапитала при рождении первенца – эти меры поддержки сегодня реально помогают семьям решить жилищные проблемы и будут помогать в дальнейшем. Хорошим дополнением к маткапиталу стала инициатива Президента предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, причем с 1 января нынешнего года.

Предложение обеспечить бесплатным горячим питанием детей с 1-го по 4-й классы также прозвучало в русле главного, на мой взгляд, тезиса Послания-2020: «Поддержка семьи – это всегда обращение к будущему. К поколению, которому предстоит определять судьбу России в XXI веке. Мы должны сформировать все условия для детей. Каждый ребенок должен иметь возможность получить хорошее образование». Думаю, что предложения Президента в сфере дошкольного и школьного образования ускорят реализацию нацпроекта «Образования», в рамках которого, к слову, сегодня в Цивильске возводится детский сад на 240 мест с бассейном, и в планах – постройка еще одного такого же дошкольного образовательного учреждения.

Владимир Путин указал на необходимость глубокой модернизации районных больниц и медицинских пунктов, оснащение их самым современным оборудованием. Здесь хочу отметить, что предложения Президента по строительству и ремонту ФАПов вот уже много лет успешно и эффективно реализуются в нашем регионе. К примеру, в минувшем году в Цивильском районе открыли два новых ФАПа в деревнях Нюрши и Большие Тиуши, эта работа продолжится и в нынешнем году. Также в 2019 году станция «скорой помощи» в городе Цивильске переехала в новое, отвечающее современным требованиям здание. Недавно было отремонтировано здание поликлиники центральной районной больницы. То, что оно стало намного удобнее, отмечают и врачи, и пациенты. Надеюсь, что решить вопрос нехватки врачей, в том числе в Цивильской райбольнице, позволит предложение Президента по изменению системы целевого обучения, по которой 70 процентов студентов-бюджетников в медицинских вузах по завершении учебы будут иметь гарантированное рабочее место, а регион будет уверен, что специалист вернется в родной край. Также стоит заметить, что такое предложение Президента, как провести в каждый ФАП и больницу высокоскоростной интернет, также реализуется в нашем регионе.

Александр Козлов, главный редактор Батыревской районной газеты «Авангард»:

– Главный акцент в Послании Президент России Владимир Путин сделал на демографию страны и призвал приумножать и беречь народ, так как граждане, проживающие в Российской Федерации и работающие на её благо, являются главным богатством России, основным потенциалом нашего государства.

Полностью согласен с постулатами Владимира Владимировича о том, что ключевым фактором развития страны является благополучие людей, достаток в российских семьях и снижение бедности. В целом теперь семья с тремя детьми сможет при помощи государства вложить в решение своих жилищных проблем свыше 1 миллиона рублей. Как не радоваться этому? Это почти половина стоимости квартиры или добротного дома.

Анна Аношина, главный редактор газеты «Вперёд»:

– Слушая сегодняшнее Послание Президента Владимира Путина, я думала о том, что сейчас, одновременно со мной, к телеэкранам прильнули миллионы жителей России. Кто они, эти миллионы? Это не только политики или чиновники, большинство из них простые граждане: молодые родители, студенты, рабочие, пенсионеры, предприниматели. Услышал ли каждый из них что-то для себя? Уверена, да!

Послание 2020 года было емким и масштабным, затронуло все слои населения и все сферы жизни. Беспрецедентную поддержку получат семьи с детьми, начнется программа модернизации здравоохранения, благодаря целевым местам в вузах в ближайшем будущем будет решена проблема нехватки врачей в медучреждениях. Повысится статус учительства. Помощь будет оказана бизнесу. Это колоссальная поддержка для регионов и для каждого жителя, в частности.

Анатолий Тихонов, главный редактор Моргаушской районной газеты «Çĕнтерÿ ялавĕ» («Знамя победы»):

– Паян ялсенче медиксем, педагогсем çитмеççĕ. Ку вăрттăнлăх мар ĕнтĕ. Владимир Путин хăйĕн Çырăвĕнче асăннă специалистсене хатĕрлессипе регионсенчи аслă шкулсенче бюджет вырăнĕсене ÿстермелле тенине ырлатăп. Çапла майпа çак кăткăс ыйтăва татса парассипе палăрăмлă утăм тума май килĕ. Сăмах май, ку енĕпе пирĕн республикăра ĕçе тытăннă. Мускав пулăшсан результатсем курăмлăрах пулмалла.