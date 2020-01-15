14 января заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики Сергей Лисицын принял участие в селекторном совещании с руководителями региональных аграрных ведомств, представителями отраслевых союзов и научного сообщества, по вопрсам подготовки к весенним полевым работам и использованию отечественного посевного материала, которое провел первый заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации Джамбулат Хатуов.

Как сообщил Джамбулат Хатуов, наряду с повышением плодородия, технической модернизацией, внесением органических и минеральных удобрений для увеличения объемов производства основных сельскохозяйственных культур Министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым поставлена задача по сортообновлению и применению семян отечественной селекции при севе под урожай 2020 года.

На сегодняшний день потребности страны составляют более 11 млн. тонн семенного материала сельхозкультур. Отечественные сорта, безусловно, лидируют по важнейшим зерновым культурам - пшенице озимой (более 90% высева), яровой пшенице (82%), рису (93%). В то же время ситуация с семенами сахарной свеклы, подсолнечника, кукурузы и овощных культур более сложная. По словам Джамбулата Хатуова, российским научным учреждениям необходимо более активно продвигать свои продукты на рынке.

«Считаю необходимым регионам проявить более активную позицию по внедрению отечественных сортов в производство – это гарантия продовольственной безопасности страны», - заявил Первый замминистра.

Заслушав выступления представителей субъектов РФ и аграрной науки, Джамбулат Хатуов указал на важность соблюдения дисциплины при предоставлении в Минсельхоз России оперативных данных и добавил, что ведомство продолжит проводить регулярные селекторные совещания, посвящённые подготовке и проведению весенних полевых работ.

Как сообщил Сергей Лисицын, на 14 декабря в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах республики семена яровых зерновых и зернобобовых культур засыпаны в объеме 48,5 тыс. тонн или 99% от потребности. По данным филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Чувашской Республике проверено 45,1 тыс. тонн семян. Доля кондиционных семян составляет 64% или 29 тыс. тонн (в 2018 году – 61% или 27,5 тыс. тонн).

Подготовка семенного материала до базисных кондиций продолжается.