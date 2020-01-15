В завершение 2019 года племенная база Чувашской Республики пополнилась двумя племенными сельхозорганизациями.

Приказом Минсельхоза России ООО «ЧебоМилк» Чебоксарского района и СПК «Цивиль» филиал ЗАО «Агрофирма «Куснар» Цивильского района отнесены к племенным репродукторам по разведению крупного рогатого скота черно-пестрой породы. В государственный племенной регистр внесена соответствующая запись.

В настоящее время в молочном скотоводстве республики насчитывается 18 племенных хозяйств, из которых 4 племзавода и 14 племрепродукторов. По итогам 2019 года поголовье племенных коров молочного направления составило 10,3 тысяч голов, что на 1,5 тысячи голов или 17 % больше показателя 2018 года.

Племенные хозяйства показывают более высокую молочную продуктивность по сравнению с товарными хозяйствами. В 2019 году в племенных хозяйствах произведено 71,2 тысячи тонн молока, это 126,5 % к уровню 2018 года и составляет 49 % валового производства молока по сельхозорганизациям.

Средний надой молока на 1 племенную корову составил более 7400 кг, 110,4 % к уровню 2018 года, в среднем по республике во всех категориях хозяйств этот показатель составляет более 5400 кг.

Племенные репродукторы осуществляют разведение племенных животных для обеспечения потребностей сельхозтоваропроизводителей высокопродуктивным племенным молодняком, а также для ремонта собственных стад. Деятельность племенных организаций играет существенную роль в увеличении производства молока, мяса, а также в обеспечении эпизоотического благополучия в республике. Статус хозяйств помогает привлечь в регион дополнительные федеральные средства на поддержку племенного животноводства и получать государственную поддержку на содержание высокопродуктивного маточного поголовья коров.

В 2020 году ожидается дальнейший рост производственных показателей в молочном животноводстве за счет реализации инвестиционных проектов строительства новых животноводческих комплексов, роста поголовья высокопродуктивных коров.