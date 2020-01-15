Владимир Путин обратился с Посланием к Федеральному Собранию. Церемония оглашения прошла в Москве, в Центральном выставочном зале «Манеж». В частности, Президент России отметил: «Конечно, бизнес, компании, особенно крупные, обязаны помнить о своей социальной и экологической ответственности. Хочу поблагодарить парламентариев за принципиальность при работе над законом о квотировании вредных выбросов в атмосферу. От планов нужно, конечно, быстрее переходить к действиям. Нам предстоит отработать и внедрить систему мониторинга качества воздуха, в дальнейшем распространить такой контроль на всю страну, причём не только за состоянием воздуха, но и воды, и почвы, то есть сформировать полноценную систему экологического мониторинга. Далее. До конца года не менее 80 из 300 крупнейших предприятий должны перейти на так называемые наилучшие доступные технологии, получить комплексные экологические разрешения, что означает последовательное сокращение вредных выбросов. К настоящему времени выдано 16 таких разрешений, но в целом работа идёт по плану. Ни в коем случае нельзя допускать здесь сбоев. Нужно кардинально снизить объём отходов, поступающих на полигоны, внедрять раздельный сбор мусора, в целом переходить на экономику замкнутого цикла и уже с 2021 года начать применение механизма так называемой расширенной ответственности производителей, когда производители и импортёры товаров и упаковок несут расходы по их утилизации. Если сказать просто: загрязнитель платит».

Сотрудники Минприроды Чувашии, специалисты отрасли, подведомственных учреждений внимательно следили за трансляцией.

Мы получили первые комментарии.

И.В. Исаев, министр природных ресурсов и экологии Чувашской Республики: «Бизнес, безусловно, должен быть экологически ответственным и внедрять наилучшие доступные технологии, которые позволят снизить объемы вредных выбросов и сбросов. В рамках регионального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология» в Чувашии будут построены 13 объектов, которые позволят снизить в три раза объем неочищенных стоков, попадающих в реку Волгу и ее притоки. Также ведется большая работа по ликвидации объектов накопленного экологического вреда: до 2024 года планируется рекультивировать 7 закрытых свалок в районах Чувашии, рекультивировать шламонакопитель для сухих солей и шламоотстойник ГУП «БОС» Минстроя Чувашии. Кстати, на рекультивацию данных шламотстойника и шламонакопителя выделено 1 млрд 143 млн. рублей! Выполнить задачи, поставленные Президентом России, нам поможет также создание промышленных производств по обработке и обезвреживанию отходов, продолжение работы по внедрению раздельного сбора отходов, усиление надзорных мероприятий в области охраны окружающей среды».

Воробьев А.Ю., руководитель Чувашского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российское экологическое общество»: «В республике проводится большая работа в рамках национального проекта «Экология». И у людей растет запрос на участие в данных проектах, в том числе через экологическое волонтерство, которое активно развивается в Чувашии. Планируем систематизировать эту работу, объединять экоактивистов, общественные организации, локальные сообщества и улучшать состояние окружающей среды посредством повышения экологической культуры населения, формирования осознанного отношения к природе».

С.Н. Лебедев, директор ООО «НПО Экология», председатель Ассоциации переработчиков сырья и отходов «Экотехнопарк Чувашской Республики»: «Мы готовы к исполнению задач, поставленных Президентом России. Подготовительная работа уже проводится. Чтобы кардинально снизить объем отходов, направляемых на захоронение, будем создавать производственно-технические комплексы по глубокой переработке отходов и выпуску готовой продукции. В ассоциации уже объединены ряд предприятий, занятых в отрасли переработки. Наша задача – уменьшить полигонное захоронение, и надеемся на поддержку государства в данном вопросе».

Попов А.В., директор ООО «Строительные покрытия»: «Как руководитель предприятия, которое более 10 лет занимается глубокой переработкой одного из видов вторичного сырья, всячески приветствую, что Президент России поставил жесткую задачу по уменьшению захоронения на полигонах и увеличению глубокой переработки. Наше предприятие готово к участию в создании экотехнопарка кластерного типа в Чувашской Республике».