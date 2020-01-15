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Новости » Евгений Макагонов назначен директором филиала ПАО «Ростелеком» в Чувашской Республике

15:12 15 января 2020 г.

 

Евгений Макагонов возглавил филиал ПАО «Ростелеком» в Чувашской Республике. Ранее он занимал должность директора филиала компании «ЭР-Телеком Холдинг» в Алтайском крае.

Евгений Макагонов родился в 1982 году в Ставропольском крае. Трудовую деятельность начал в качестве системного администратора в «Северо-Кавказской Академии государственной службы», где учился на факультете управления.

В отрасль связи пришел 7 лет назад. В компании «ЭР-Телеком Холдинг» занимал должности руководителя отдела розничных продаж, директора по массовому рынку и директора филиала. Под его руководством в Сибирском регионе в сжатые сроки были подключены к интернету 592 социально значимых объекта.

На должности директора филиала ПАО «Ростелеком» в Чувашской Республике Евгений Макагонов основными задачами видит усиление позиций компании в регионе и запуск инновационных проектов.



Филиал в Чувашской Республике ПАО "Ростелеком"
15 января 2020
08:57
 
 
Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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