Евгений Макагонов возглавил филиал ПАО «Ростелеком» в Чувашской Республике. Ранее он занимал должность директора филиала компании «ЭР-Телеком Холдинг» в Алтайском крае.

Евгений Макагонов родился в 1982 году в Ставропольском крае. Трудовую деятельность начал в качестве системного администратора в «Северо-Кавказской Академии государственной службы», где учился на факультете управления.

В отрасль связи пришел 7 лет назад. В компании «ЭР-Телеком Холдинг» занимал должности руководителя отдела розничных продаж, директора по массовому рынку и директора филиала. Под его руководством в Сибирском регионе в сжатые сроки были подключены к интернету 592 социально значимых объекта.

На должности директора филиала ПАО «Ростелеком» в Чувашской Республике Евгений Макагонов основными задачами видит усиление позиций компании в регионе и запуск инновационных проектов.