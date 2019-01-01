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Актуально » Глава Чувашии Михаил Игнатьев: «Все задачи, поставленные Президентом России, будут безусловно выполнены на территории нашей республики»

15:04 15 января 2020 г.

 

15 января Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев в Москве принял участие в церемонии оглашения ежегодного Послания Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина Федеральному Собранию.

Традиционно в документе были указаны приоритетные направления развития страны на ближайшие годы.

«Президент России Владимир Владимирович Путин поставил задачу перед руководителями регионов и органами государственной власти – сохранять и приумножать семейные ценности, основываясь на духовно-нравственных ценностях многонационального российского народа, укреплять институт материнства и детства, заниматься вопросами повышения доходов населения, развивая реальный сектор экономики. Касаясь социальной сферы, особое внимание в его выступлении было уделено развитию демографической политики, поддержке семей с детьми, обеспечению квалифицированными кадрами систем здравоохранения, образования. Как сказал Президент страны, на эти цели будут выделяться дополнительные средства из федерального бюджета. Мы в республике уделяли внимание в приоритетном порядке этим вопросам в своих государственных программах. На сегодняшний день у нас многое сделано, но еще и многое предстоит сделать. Уверен, что все поставленные Президентом России задачи будут безусловно выполняться на территории Чувашской Республики», – подчеркнул Глава Чувашии Михаил Васильевич Игнатьев после окончания церемонии оглашения Послания. 

 

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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