В рамках Дня российской печати сотрудники редакции «Тăван Ен» посетили Кугесьский лицей. Главный редактор газеты Виктория Вышинская и шеф-редактор Елена Губанова встретились с учениками 7 класса. Мероприятие прошло при поддержке отдела образования и молодежной политики администрации Чебоксарского района.

В ходе встречи школьникам были продемонстрированы три фильма: об истории газеты, о процессе ее печати, об акции «Тăван Ен в моем сердце».

Виктория Вышинская подробно рассказала о новом формате проекта «Школьный корреспондент», который предполагает публикацию школьных стенгазет на страницах издания, а также сотрудничество с молодыми авторами.

Шеф-редактор Елена Губанова поведала о работе сетевого издания www.tavanen.ru, индексации в системе «Яндекс.Новости», популяризации в социальных сетях.

Школьников заинтересовали вопросы, связанные с работой журналиста, процессом издания газеты и ведением аккаунтов в соцсетях.

Виктория Вышинская вручила юным слушателям фирменные блокноты с контактами редакции.

По итогам встречи достигнута договоренность с руководством лицея о реализации совместного проекта.