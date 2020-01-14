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Новости » Журналисты «Тăван Ен» встретились с учениками Кугесьского лицея

14:26 15 января 2020 г.

 

В рамках Дня российской печати сотрудники редакции «Тăван Ен» посетили Кугесьский лицей. Главный редактор газеты Виктория Вышинская и шеф-редактор Елена Губанова встретились с учениками 7 класса. Мероприятие прошло при поддержке отдела образования и молодежной политики администрации Чебоксарского района.

В ходе встречи школьникам были продемонстрированы три фильма: об истории газеты, о процессе ее печати, об акции «Тăван Ен в моем сердце».

Виктория Вышинская подробно рассказала о новом формате проекта «Школьный корреспондент», который предполагает публикацию школьных стенгазет на страницах издания, а также сотрудничество с  молодыми авторами.

Шеф-редактор Елена Губанова поведала о работе сетевого издания www.tavanen.ru, индексации в системе «Яндекс.Новости», популяризации в социальных сетях.

Школьников заинтересовали вопросы, связанные с работой журналиста, процессом издания газеты и ведением аккаунтов в соцсетях.

Виктория Вышинская вручила юным слушателям фирменные блокноты с контактами редакции.

По итогам встречи достигнута договоренность с руководством лицея о реализации совместного проекта.

 
 
 
Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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