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Новости » Послание Президента России Владимира Путина – в прямом эфире

11:38 15 января 2020 г.

 

Сегодня Президент России Владимир Путин в 16-й раз обратится к Федеральному Собранию Российской Федерации с ежегодным Посланием, в котором обозначит основные направления развития страны и поставит соответствующие задачи для правительства и парламента.

Послание будет оглашено в 12:00 в Центральном выставочном зале "Манеж".

По традиции на событие приглашены те, кому предстоит реализовывать цели и задачи, поставленные главой государства. Это не только парламентарии, но и члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторы, председатели региональных заксобраний, главы традиционных конфессий, общественные деятели, в том числе главы региональных общественных палат, руководители крупнейших СМИ. Всего около 1300 человек.

Ежегодно среди приглашенных – Глава Чувашии Михаил Игнатьев.

На мероприятие аккредитовано около 900 российских и зарубежных журналистов. Прямую трансляцию будут вести телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и Первый канал.

Кроме того, жители республики смогут услышать Послание в прямом эфире Национального радио Чувашии. Видеотрансляция будет доступна на сайте http://video.cap.ru/Video/Live/4 – видеохостинге органов власти Чувашской Республики.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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