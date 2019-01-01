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Актуально » 15 января в 12.00 состоится оглашение ежегодного Послания Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию

11:37 15 января 2020 г.

 

15 января Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев находится в командировке в Москве, где примет участие в церемонии оглашения ежегодного Послания Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина Федеральному Собранию.

Мероприятие начнется в Центральном выставочном зале «Манеж» в 12 часов. Традиционно в документе указываются приоритеты в развитии страны как во внутренней, так и во внешней политике на ближайшие годы.

Прямую трансляцию мероприятия можно посмотреть на федеральных каналах «Россия 1», «Россия 24» и Первом канале. C выступлением Президента в прямом эфире смогут ознакомиться и слушатели Национального радио Чувашии. Видеотрансляция также будет доступна на видеохостинге органов власти Чувашской Республики.

Михаил Васильевич Игнатьев также примет участие в XI Гайдаровском форуме «Россия и мир: Вызовы нового десятилетия», который пройдет в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте России (РАНХиГС) 15-16 января. 

 

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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