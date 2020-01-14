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Новости » Троллейбус №100 в направлении Чебоксары – Новочебоксарск начал регулярные рейсы

13:24 14 января 2020 г.

 

Троллейбус №100 в направлении Чебоксары – Новочебоксарск начал регулярные рейсы

С 14 января 2020 года начал осуществлять регулярные рейсы троллейбусный маршрут № 100 «Красная площадь – Библиотека» в направлении Чебоксары – Новочебоксарск. В настоящее время на маршруте курсируют 2 троллейбуса с удлиненным автономным ходом. На следующей неделе планируется выпуск еще 2 троллейбусов.

Напомним, первый межмуниципальный маршрут в тестовом режиме был запущен 9 января. Время в пути от Красной площади Чебоксар до остановки «Библиотека» в Новочебоксарске (кольцо у магазина «Каблучок») составляет 48 минут. По пути следования предусмотрено 23 остановочных пункта (16 – в Чебоксарах и семь – в Новочебоксарске).

Сегодня обеспечена передача навигационных данных в систему ГЛОНАСС, благодаря чему троллейбусы отображаются на электронных табло, на портале buscheb.ru и в приложении «Умный транспорт».

Стоимость проезда составляет 26 рублей по наличному расчету, 25 рублей – по безналичному. При осуществлении поездки только по городу стоимость проезда по наличному расчету 22 рубля, по безналичному – 20 рублей.

Проездные билеты не неограниченное количество поездок на городском наземном электрическом транспорте города Чебоксары на межмуниципальном маршруте № 100 не действуют.

«Для нас троллейбусная сеть – как метро для Москвы, главная транспортная артерия. Радует, что при поддержке главы региона Михаила Игнатьева обновляется троллейбусный парк и активно развивается троллейбусная инфраструктура»,  — отмечает глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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