В ночь с 13 на 14 января в России и некоторых других странах мира отмечается Старый Новый год – неофициальный, но любимый в народе праздник, который получил свое название из-за перехода на так называемый “новый стиль”.

14 января в районном доме культуры прошло мероприятие, посвященное празднованию Старого Нового года. Праздник открыла заместитель главы администрации – начальник отдела образования С.А. Григорьева. Она поздравила детей с наступившим Новым годом, пожелала здоровья и успехов.

Все гости стали участниками театрализованного представления «Старый Новый год». Добавляли веселья и радости маленьким озорникам различные конкурсы. По окончании представления все дети участвовали в хороводе вокруг ёлки. Персонажи из сказок играли с малышами. Каждый ребенок получил массу позитивных эмоций, которые еще долго будут жить в его маленьком сердце.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"