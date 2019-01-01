13 января на заседании проектного комитета были утверждены отчёты о ходе реализации региональных проектов, направленных на реализацию национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». С докладом выступил министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Михаил Анисимов.

В своём выступлении руководитель Мининформполитики Чувашии отметил несколько важных достижений в отрасли. Так, в рамках реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура» в 2019 году скоростной интернет получили 90 социально значимых объектов Чувашской Республики: образовательные учреждения, больницы и медицинские центры, сельские администрации, пост пожарно-спасательной части. Возможность подключиться к интернету появилась и у жителей населенных пунктов, куда был проведен узел связи. Всего до конца 2021 года выход в Интернет получат 343 социально значимых объекта.

Большие задачи поставлены и на 2020 год, подчеркнул Михаил Анисимов. Потребность в специалистах, владеющих компетенциями в сфере цифровой экономики, растёт с каждым годом. Это подтвердил и анализ, проведенный в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики». Уже в этом году у жителей нашей страны, включая Чувашию, появится уникальная возможность бесплатно пройти обучение по программам повышения квалификации по компетенциям цифровой экономики. В проекте представлено более 20 востребованных направлений. Подать заявки на получение персональных цифровых сертификатов можно будет уже совсем скоро на сайте http://цифровойсертификат.рф. Планируется, что к 2024 году обучение пройдут 1 млн человек по всей стране.