Приближается 75-летие славной Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Для истории 75 лет – не много. Для человека – целая жизнь. За это время уже выросло несколько поколений. Они не испытали ужасов войны, знают о ней из рассказов отцов и дедов, матерей и бабушек, из книг и кино.

Но время берет свое. Редеют ряды бывших фронтовиков, тех, кто своим трудом ковал победу в тылу, и, естественно, утрачиваются свидетельства, личные воспоминания, неугасшие чувства.

В связи с этим Госархив современной истории Чувашской Республики объявляет акцию «Народная память. Сохраним Победу!», приуроченную к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Проект «Народная память. Сохраним Победу!» создан в целях сбора и сохранения документов из личных (семейных) архивов участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и тружеников тыла. В последующем данные документы, запечатлевшие ход войны от невыносимо горьких месяцев сорок первого года до победоносной весны сорок пятого, будут использоваться в деятельности госархива по воспитанию патриотизма и любви к Отечеству. Так, например, с готовыми виртуальными выставками, подготовленными на основе архивных документов военной поры, можно ознакомиться на официальном сайте госархива http://www.gasi.archives21.ru/ в баннере «Народная память».

Акция будет действовать в течении всего 2020 года. Каждый житель республики может принести в госархив по адресу: г. Чебоксары, ул. Ф. Гладкова, д. 6 бесценные «живые» документы – письма, дневники, воспоминания фронтовиков, статьи о наших земляках, сохранившиеся фотографии военных лет, фотографии встреч ветеранов, благодарственные письма, наградные листы, поздравительные открытки в адрес ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и т.д.

Госархив приглашает всех жителей республики присоединиться к акции «Народная память. Сохраним Победу!» и внести свой вклад в увековечение памяти всех тех, кто отдал свои жизни за свободу и независимость Отечества, кто на своих руках принес нам Победу.

По всем интересующим вопросам звоните по телефону: 56-10-78.