12 января 2020 года на 82-ом году жизни скончался чувашский поэт, писатель, переводчик, фольклорист, член Союза писателей СССР (1985), заслуженный работник культуры Чувашской АССР (1988), лауреат Государственной премии Чувашии им. К. Иванова (1988) Геннадий Юмарт (Трофимов Геннадий Федорович).

Геннадий Юмарт родился в д. Задние Карыки (Кайри Карăк) Красноармейского района Чувашской Республики. Выпускник Чувашского государственного педагогического института (ныне университет) им. И.Я. Яковлева. Работал учителем в школе, редактором художественной литературы в Чувашском книжном издательстве, научным сотрудником НИИ языка, литературы, истории и экономики при Совете Министров ЧАССР (ныне Чувашский государственный институт гуманитарных наук). С 2001 по 2006 гг. – доцентом Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова.

Геннадий Юмарт был специалистом по детскому песенному фольклору, народному эпосу, фольклорным традициям литературы чувашей и других народов Поволжья. Под его редакцией вышло шеститомное издание «Чӑваш халӑх сӑмахлӑхӗ» (Чувашский народный фольклор), «Халӑх эпосӗ» и др. Исследовал фольклорное наследие Н.В. Никольского. Автор-составитель хрестоматии «Чувашская детская литература», «Пӗчӗккисен кӗнеки» (Хрестоматия для маленьких) (в соавт.).

Автор книг: «Тивĕç» (Долг), «Курак тăманĕ» (Грачиная метель), «Кӗмӗл алтăр» (Серебряный ковш), «Керменкке» (Теремок), «Тĕрек» (Опора), «Друзья Нарспи», «Родное гнездо», «А.С. Пушкин чӑвашла янӑрать» (А.С. Пушкин звучит на чувашском), «Манӑн Бичурин: статьясем, сӑвӑсем, куҫарусем», (Мой Бичурин), «Халал сӑввисем» (Стихи завещания) и др.

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики выражает глубокие соболезнования родным и близким.

Прощание с Геннадием Юмартом состоится 14 января 2020 года с 11 до 12 часов в Городской ритуальной службе по адресу: г. Чебоксары, Московский просп., 9ж, Республиканская больница, здание морга.