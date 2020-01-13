С 2020 года в социальном обеспечении отдельных категорий граждан ряд изменений. В частности, благодаря масштабному национальному проекту «Демография» усилены меры финансовой поддержки семей, в которых после 31 декабря 2016 года появились третьи и (или) последующие дети. На эти цели прогнозно планируется направить более 3 млрд рублей.

Согласно нововведениям, денежная выплата в размере 9254 руб. предоставляется до достижения ребенком возраста трех лет, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в Чувашской Республике за второй квартал года (10134 руб. X 2 = 20268 руб.), предшествующего году обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты.

Важно, что ежемесячная денежная выплата назначается и выплачивается независимо от наличия права на иные меры государственной поддержки граждан, имеющих детей, установленные законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики.

Право на выплаты имеют женщина, родившая (усыновившая) третьего ребенка или последующих детей после 31 декабря 2016 года или мужчина, являющийся единственным усыновителем третьего ребенка или последующих детей, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу после 31 декабря 2016 года и распространяется на правоотношения, возникшие с 11.09.2019 года.

Справочно:

Единая денежная выплата назначается в соответствии с изменениями в Постановлении Кабинета Министров Чувашской Республики от 07.12.2017 № 482 «Об утверждении Порядка и условий назначения и предоставления ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения (усыновления) после 31 декабря 2016 г. третьего ребенка или последующих детей», внесенными Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 23.12.2019 № 567.