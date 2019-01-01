13 января на еженедельном совещании в Доме Правительства, которое провел Глава Чувашской Республики Михаил Васильевич Игнатьев,обсуждались итоги проведенных новогодних и рождественских культурно-массовых мероприятий.

Было отмечено, что в предновогодние и в первые дни нового 2020 года в Чувашии проведено около 5000 праздничных культурно-массовых мероприятий, в которых участвовало более 800 тыс. человек.

Впервые в республике, по словам министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Константина Яковлева,проведен марафон «Новогодняя Республика», посвященный 100-летию образования Чувашской автономной области. Он продлился почти три недели и охватил все городские округа и районы.

В связи с реконструкцией Красной площади в столице республики центральной площадкой празднования Нового года стал парк «Амазония». Здесь в праздничные дни в парке работали аттракционы, каток, проходили детские представления и концертные программы. Резиденцию Деда Мороза, установленную в парке, посетило более 100 тысяч человек.

Константин Яковлев также отметил, что в праздничные дни работали все государственные музеи, театры, библиотеки, где проводились новогодние тематические программы, мастер-классы, трансляции фильмов. Внебюджетные доходы учреждений культуры в этот период составили около 12,5 млн рублей, в прошлом году – менее 10 млн рублей. Муниципальными учреждениями культуры заработано около 6,5 млн рублей (в 2018 году – 3,5 млн рублей). «Хотя количество бесплатных мероприятий мы в этом году увеличили», – заметил руководитель Минкультуры Чувашии.

Рождественские богослужения в 2020 году состоялись в 202 храмах, монастырях и часовнях республики. В них приняло участие более 32 тысяч человек. Ночные богослужения в республике прошли в 119 населенных пунктах. Чрезвычайных ситуаций при проведении новогодних и рождественских культурно-массовых мероприятий не возникало.

Министр образования и молодежной политики Чувашской Республики Сергей Кудряшов проинформировал об участии 46 школьников из Чувашии в общероссийской новогодней елке в г. Москве. Ещё 4 воспитанника республиканских центров для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, побывали в Москве на елке Минпросвещения России, а 20 воспитанников Чувашского кадетского корпуса побывали в Нижнем Новгороде на новогодней елке полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.

Республиканские новогодние представления Главы Чувашской Республики традиционно прошли на базе Чувашского государственного театра оперы и балета. В них приняли участие более 1,5 тысячи детей со всех муниципальных образований республики.

Руководитель Минобразования Чувашии сообщил, что в зимние школьные каникулы работали семь организаций отдыха детей и их оздоровления. На их базе были организованы профильные смены, к проведению которых впервые подключились организации высшего профессионального образования, молодежные общественные организации. Для школьников г. Чебоксары были организованы зимние пришкольные лагеря.

«За праздники дети смогли не только активно отдохнуть, но и приобрести новые знания», – заключил руководитель Минобразования Чувашии.

И.о. главы администрации г. Чебоксары Владимир Филиппов сообщил, что в столице проведено более 90 спортивно-культурных мероприятий, в которых приняло участие порядка 300 тысяч человек. В качестве площадок для новогодних массовых мероприятий активно использовались благоустроенные в течение прошлого года общественные пространства.

Глава администрации г. Новочебоксарска Ольга Чепрасова отметила, что в рождественские и новогодние праздники в городе прошло около 800 мероприятий, их посетили 50 тысяч человек. В новогоднюю ночь праздничные торжества, которые прошли на Соборной площади, посетили около 10 тысяч новочебоксарцев.

Заместитель министра внутренних дел по Чувашской Республике Леонид Вакс проинформировал, что на контрольно-пропускных пунктах в местах проведения праздничных мероприятий изъято 133 литра спиртосодержащей продукции, 15 колюще-режущих предметов, 96 пиротехнических изделий. На дорогах республики задержано и отстранено от управления транспортными средствами более ста нетрезвых водителей.

Михаил Васильевич Игнатьев поблагодарил всех ответственных лиц за проделанную работу. «В целом, можно сказать, что справились. Но, конечно, нельзя останавливаться на достигнутом, к следующему Новому году необходимо предусмотреть новые интересные мероприятия, которые будут востребованы и детьми, и взрослыми», – подытожил Глава Чувашии.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

Чăвашла