1 января 2020 года в Чувашии, как и во всех российских регионах, стартовала программа «Земский учитель».

Учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, выплачивается единовременная компенсационная выплата в размере 1 млн. рублей.

Участниками программы «Земский учитель» могут стать учителя в возрасте до 55 лет. Для участия необходимо подавать заявку на вакантную должность «учитель» в образовательную организацию из перечня вакантных должностей и предоставить пакет документов для конкурсного отбора претендентов региональному оператору. Прием заявок – с 10 января 2020 и по 15 апреля 2020 года включительно.

Официальный портал «Земский учитель» https://zemteacher.edu.ru/