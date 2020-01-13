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Новости » В Чувашии стартовала программа «Земский учитель»

15:29 13 января 2020 г.

 

В Чувашии стартовала программа «Земский учитель»

1 января 2020 года в Чувашии, как и во всех российских регионах,  стартовала программа «Земский учитель».

Учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, выплачивается единовременная компенсационная выплата в размере 1 млн. рублей.

Участниками программы «Земский учитель» могут стать учителя в возрасте до 55 лет. Для участия необходимо подавать заявку на вакантную должность «учитель» в образовательную организацию из перечня вакантных должностей и предоставить пакет документов для конкурсного отбора претендентов региональному оператору. Прием заявок – с 10 января 2020 и по 15 апреля 2020 года включительно.

Официальный портал «Земский учитель» https://zemteacher.edu.ru/

 
Красноармейский район Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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