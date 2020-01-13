Уважаемые сотрудники средств массовой информации!

Поздравляю Вас с профессиональным праздником - Днем российской печати!

Этот праздник объединяет всех тех, кто своим созидательным трудом обеспечивает единое информационное пространство задает нравственные ориентиры, формирует общественное мнение.

От того, как вы освещаете текущие события, зависит, как нас и наше время будут оценивать потомки, вам принадлежит ведущая роль в создании имиджа Красноармйеского района.

Благодарим за ваше неравнодушие, активную жизненную позицию, индивидуальный взгляд на происходящее, стремление открыто и честно, выражать свою точку зрения, за ваше профессиональное мастерство и виртуозное владение словом!

Выражаем слова уважения и признания ветеранам, которые на протяжении многих лет плодотворно и самоотверженно трудились в сфере печати. Задача нового поколения - сберечь и приумножить имеющиеся традиции и накопленный богатый опыт.

Пусть профессиональная деятельность приносит вам творческое вдохновение и удачу, дарит многогранные темы и неординарные идеи, радует яркими событиями и хорошими новостями, наполняет жизнь интересными встречами. Здоровья вам, уверенности в завтрашнем дне, счастья и благополучия!

Глава администрации Красноармейского района А.Н. Кузнецов