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Новости » Еженедельное совещание при главе администрации Красноармейского района

10:12 13 января 2020 г.

 

Еженедельное совещание при главе администрации Красноармейского района

Сегодня, 13 января, в зале заседаний администрации района состоялось очередное еженедельное совещание при главе администрации Красноармейского района Александре Кузнецове с участием начальников структурных подразделений администрации района и глав сельских поселений.

Неделя началась с поздравления главы администрации с прошедшими праздниками и со старым Новым Годом.

В ходе совещания заместитель главы администрации, начальник отдела организационно-контрольной и кадровой работы В.Ю. Иванов объявил итоги конкурса на замещение должности главы администрации Яншихово-Челлинского сельского поселения. По итогам конкурса победителем выявлен Григорьев Иван Александрович.  «Я надеюсь, что Яншихово-Челлинское сельское поселение и в дальнейшем будет работать также хорошо», - отметил Александр Николаевич.

С главами сельских поселений обсужден вопрос  о работах по проведению уборок на кладбищах и о смене номеров на домах. Особое внимание глава администрации уделил вопросу о размещении рекламных плакатов на столбах и мусорных контейнерах. «Объявления должны быть размещены только на досках объявлений», - подчеркнул глава администрации.

На совещании подвели итоги прошлого года. Так для экономии бюджета района было закрыто 4 большие неэффективные котельные в Чадукасинском, Исаковском, Пикшикском и Убеевском сельских поселениях. Вместо них поставлены энергоэффективные котлы и построены новые топочные.

К предстоящему празднику, 75-летию победы в Великой Отечественной войне, запланировано оформить памятник в центре села.

Также был обсужден вопрос о  приобретении коньков и лыж для проката жителям Красноармейского района.


Красноармейский район Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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