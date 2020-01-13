Сегодня, 13 января, в зале заседаний администрации района состоялось очередное еженедельное совещание при главе администрации Красноармейского района Александре Кузнецове с участием начальников структурных подразделений администрации района и глав сельских поселений.

Неделя началась с поздравления главы администрации с прошедшими праздниками и со старым Новым Годом.

В ходе совещания заместитель главы администрации, начальник отдела организационно-контрольной и кадровой работы В.Ю. Иванов объявил итоги конкурса на замещение должности главы администрации Яншихово-Челлинского сельского поселения. По итогам конкурса победителем выявлен Григорьев Иван Александрович. «Я надеюсь, что Яншихово-Челлинское сельское поселение и в дальнейшем будет работать также хорошо», - отметил Александр Николаевич.

С главами сельских поселений обсужден вопрос о работах по проведению уборок на кладбищах и о смене номеров на домах. Особое внимание глава администрации уделил вопросу о размещении рекламных плакатов на столбах и мусорных контейнерах. «Объявления должны быть размещены только на досках объявлений», - подчеркнул глава администрации.

На совещании подвели итоги прошлого года. Так для экономии бюджета района было закрыто 4 большие неэффективные котельные в Чадукасинском, Исаковском, Пикшикском и Убеевском сельских поселениях. Вместо них поставлены энергоэффективные котлы и построены новые топочные.

К предстоящему празднику, 75-летию победы в Великой Отечественной войне, запланировано оформить памятник в центре села.

Также был обсужден вопрос о приобретении коньков и лыж для проката жителям Красноармейского района.