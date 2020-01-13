08:56 13 января 2020 г.
Министерством просвещения Российской Федерации опубликованы данные о результатах мониторинга качества подготовки кадров 2019 года.
По его результатам 4 образовательные организации, реализующие программы среднего профессионального образования на территории Чувашской Республики, вошли в ТОП-500 лучших профессиональных образовательных организаций России:
- Канашский транспортно-энергетический техникум Минобразования Чувашии;
- Цивильский аграрно-технологический техникум Минобразования Чувашии;
- Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции Минобразования Чувашии;
- Филиал ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет путей сообщения» в г. Алатыре.
Также по результатам мониторинга выделены ТОП-10 региона по качеству подготовки специалистов среднего звена. В данный перечень вошли:
- Чебоксарский медицинский колледж Минздрава Чувашии;
- Канашский транспортно-энергетический техникум Минобразования Чувашии;
- Чебоксарский экономико-технологический колледж Минобразования Чувашии;
- «Межрегиональный центр компетенций - Чебоксарский электромеханический колледж» Минобразования Чувашии;
- Новочебоксарский химико-механический техникум Минобразования Чувашии;
- Цивильский аграрно-технологический техникум Минобразования Чувашии;
- Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства Минобразования Чувашии;
- Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции Минобразования Чувашии;
- Чебоксарский кооперативный техникум Чувашпотребсоюза;
- филиал ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет путей сообщения» в г. Алатыре.
Система критериев и показателей мониторинга качества подготовки кадров 2019 года включала в себя: образовательную деятельность, международную деятельность, уровень подготовки выпускников образовательных программ СПО, инфраструктуру, финансово-экономическую деятельность, кадровый состав, трудоустройство выпускников образовательных программ СПО, реализацию программ ДПО, социальную ответственность.