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Новости » Колледжи и техникумы республики вошли в рейтинг ТОП-500 по Российской Федерации

08:56 13 января 2020 г.

 

Колледжи и техникумы республики вошли в рейтинг ТОП-500 по Российской Федерации

Министерством просвещения Российской Федерации опубликованы данные о результатах мониторинга качества подготовки кадров 2019 года.

По его результатам 4 образовательные организации, реализующие программы среднего профессионального образования на территории Чувашской Республики, вошли в ТОП-500 лучших профессиональных образовательных организаций России:

  • Канашский транспортно-энергетический техникум Минобразования Чувашии;
  • Цивильский аграрно-технологический техникум Минобразования Чувашии;
  • Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции Минобразования Чувашии;
  • Филиал ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет путей сообщения» в г. Алатыре.

Также по результатам мониторинга выделены ТОП-10 региона по качеству подготовки специалистов среднего звена. В данный перечень вошли:

  • Чебоксарский медицинский колледж Минздрава Чувашии;
  • Канашский транспортно-энергетический техникум Минобразования Чувашии;
  • Чебоксарский экономико-технологический колледж Минобразования Чувашии;
  • «Межрегиональный центр компетенций - Чебоксарский электромеханический колледж» Минобразования Чувашии;
  • Новочебоксарский химико-механический техникум Минобразования Чувашии;
  • Цивильский аграрно-технологический техникум Минобразования Чувашии;
  • Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства Минобразования Чувашии;
  • Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции Минобразования Чувашии;
  • Чебоксарский кооперативный техникум Чувашпотребсоюза;
  • филиал ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет путей сообщения» в г. Алатыре.

Система критериев и показателей мониторинга качества подготовки кадров 2019 года включала в себя: образовательную деятельность, международную деятельность, уровень подготовки выпускников образовательных программ СПО, инфраструктуру, финансово-экономическую деятельность, кадровый состав, трудоустройство выпускников образовательных программ СПО, реализацию программ ДПО, социальную ответственность.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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