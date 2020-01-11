Всероссийская федерация легкой атлетики в канун Нового года назвала итоги голосования за лучших спортсменов, тренеров, судей, а также событий 2019 года. Всего голосование проводилось в 19 номинациях.

Лауреатом в номинации "Лучшее легкоатлетическое мероприятие" признан 100-й юбилейный Чемпионат России по легкой атлетике, который в конце июля прошел в Чебоксарах.

В соревнованиях на стадионе "Олимпийский" за медали главного российского старта летнего сезона сражались свыше 1000 легкоатлетов, которые представляли 70 регионов страны.

Отметим, что 100-ый чемпионат России по легкой атлетике в полном объеме транслировал федеральный телеканал «Матч! Страна». Параллельно интернет-трансляция была доступна на сайте Sportbox.

Вниманию легкоатлетической телевизионной аудитории были представлены не только прямые трансляции всех четырех соревновательных дней главного российского старта летнего сезона, но и анонсы чемпионата, многочисленные новостные сюжеты, специальные репортажи и программы.