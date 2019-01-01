Новости » Ко Дню работника прокуратуры Российской Федерации

Отечественная прокуратура создавалась в бурные годы петровских преобразований. Указ Петра I от 12 января 1722 года устанавливал: «быть при сенате генерал-прокурору и обер-прокурору, а также во всякой коллегии по прокурору...». Суть же стоящих перед прокурорами задач царь Петр выразил предельно ясно: «Сей чин яко око наше и стряпчий о делах государственных». 12 января 2020 года прокуратуре России исполняется 298 лет.

В ушедшем году под пристальным вниманием прокуратуры находились многие вопросы жизни жителей района.

Усилия прокуратуры Красноармейского района были сосредоточены на защите конституционных прав и свобод человека и гражданина, государственных и общественных интересов, повышении эффективности противодействия преступности и решении других приоритетных задач, определенных Генеральным прокурором РФ, прокурором Чувашской Республики и руководителями государства, республики. По-прежнему приоритетами в нашей работе остаются борьба с преступностью, коррупцией, экстремизмом и терроризмом и т.д.

Важнейшим направлением оставалось и остается рассмотрение обращений, поскольку именно они позволяют нам выявлять «болевые точки», требующие приоритетного внимания.

Неуклонно растет степень доверия граждан к органам прокуратуры. В ушедшем году прокуратурой района рассмотрено 216 обращений. Оперативные работники прокуратуры района нацелены на восстановление нарушенных прав граждан и реальное устранение нарушений законов, о которых сообщают заявители. Прокурором района осуществляется личный прием граждан.

Приоритетными направлениями деятельности прокуратуры района в сфере надзора за исполнением федерального законодательства в ушедшем году стали защита социальных прав граждан, субъектов предпринимательской деятельности, надзор за исполнением финансового законодательства. Особое внимание уделялось сферам жилищно-коммунального хозяйства, строительства, землепользования.

Были проверены все предприятия, имеющие перед работниками задолженность по заработной плате. Прокуратурой к административной ответственности привлечены 8 руководителей предприятий и организаций. Благодаря вмешательству прокуратуры восстановлены трудовые права работников предприятий, которым выплачена задолженность по заработной плате на сумму более 600 тыс. рублей.

Прокуратурой района активизирован надзор за соблюдением прав несовершеннолетних, усилено взаимодействие с органами государственной власти, контроля, другими уполномоченными ведомствами.

Обеспечен комплексный подход в организации надзора и координации действий правоохранительных органов, органов государственной власти и местного самоуправления в сфере противодействия экстремизму и терроризму. Серьезная работа сегодня ведется в сфере сохранения межнационального и межконфессионального мира и согласия в районе и республике. Во многом благодаря слаженным действиям всех правоохранительных органов в прошедшем году не было допущено экстремистских проявлений и террористических актов, а также массовых нарушений общественного порядка, в том числе в период проведения избирательной кампании, общественных мероприятий.

В то же время прошедший 2019 года 24 жителя района стали очередными жертвами «телефонных» мошенников и мошеннических действий, совершенных в сети «Интернет». Совокупный ущерб жителям Красноармейского района причинен на сумму более 500 тыс. рублей.

В 2019 году проводились проверки законности и эффективности действий всех властных органов, по защите экономических интересов района. Выявлены случаи бездействия органов местного самоуправления района на местах, грубые нарушения законодательства в части использования земельных участков по целевому назначению, нарушения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан и т.д.

Всего по результатам проверок в районе за минувший год прокуратурой выявлено 1170 нарушений закона (за 2018 год -943). По ним внесено 207 протестов, 439 представлений, по итогам рассмотрения которых 415 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности; по постановлениям прокуратуры района 77 лиц привлечено к административной ответственности; 35 лиц было предостережено о недопустимости нарушения закона; в суды предъявлено 163 исковых заявлений на сумму 794 тыс. рублей; выявлено 6 нарушений уголовного законодательства, материалы проверки по которым направлены в следственные органы, где возбуждены уголовные дела.

Важнейшей прокурорской функцией является поддержание государственного обвинения в судах по уголовным делам. Участие прокуроров в судебных процессах в значительной степени способствовало вынесению справедливых судебных приговоров. В истекшем году сотрудниками прокуратуры района поддержано государственное обвинение при рассмотрении 81 уголовного дела, принято участие при рассмотрении судом 54 гражданских дел.

Прокуратура Красноармейского района была и всегда остается открытой для общественности. Все значимые результаты прокурорской деятельности широко освещаются в средствах массовой информации. Налажена и успешно реализуется практика постоянного мониторинга СМИ на предмет выявления нарушений законов, требующих прокурорского вмешательства.

О достигнутых результатах можно рассказывать долго, но только раз в году - в профессиональный праздник. Все остальное время - это нелегкие трудовые будни коллектива прокуратуры района, где трудятся квалифицированные, трудолюбивые работники, которые посвятили себя служению Закону, честно и ревностно выполняют свой профессиональный долг, свято приумножают и берегут лучшие традиции Российской прокуратуры.

Выражаю особую признательность и уважение ветеранам органов прокуратуры, внесшим достойный вклад в развитие прокуратуры Красноармейского района (Васильев В.В., Ефимов В.В. Троицкий И.В. и др.) посвятившим нашему общему делу многие годы своей жизни. Благодаря заложенным вами традициям и участию в воспитании молодого поколения прокурорских работников, преданное служение закону и честь мундира всегда отличали настоящих профессионалов. Крепкого вам здоровья, долголетия, неиссякаемой энергии, сил и бодрости духа!

Мы также благодарим коллег из судебных и правоохранительных органов за сотрудничество, благодаря которому все мы с честью и достоинством справились с возложенными на органы прокуратуры задачами, продолжая и приумножая лучшие традиции своих предшественников.

13 января в России отмечается День российской печати. Именно в этот день в 1703 году в России по указу Петра I вышел в свет первый номер российской газеты «Ведомости». Пользуясь возможностью, поздравляю Вас и Ваш коллектив с профессиональным праздником, творческих успехов Вам и здоровья!

Прокурор Красноармейского района

старший советник юстиции Н.А. Муллин

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"