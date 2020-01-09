Подведены итоги Всероссийского конкурса на соискание Знака отличия «Золотой фонд прессы-2020». Цель проекта – повышение качества российских изданий, популяризация и содействие в применении новых медиатехнологий и успешного опыта отечественных и зарубежных СМИ.

Обладателями награды Знака отличия II степени стали четыре средства массовой информации Чувашской Республики– Красночетайская районная газета «Пирен пурнаç» («Наша жизнь»), Вурнарская районная газета «Çĕнтерÿ çулĕ» («Путь победы»), газеты «Цивильский вестник» и «Пенсионер Чувашии».

Знака отличия III степени удостоена Аликовская районная газета «Пурнăç çулĕпе» («По жизненному пути»).

Экспертиза газет и журналов проводилась по четырем группам: «Контент», «Контент детских изданий», «Дизайн», «Сайт», в рамках которых предусмотрен большой ряд критериев оценки.

В состав Оргкомитета конкурса вошли представители Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ, Альянса независимых региональных издателей, Союза издателей ГИПП, Союза журналистов России, медиагруппы «Журналист».

Напомним, Знак отличия «Золотой фонд прессы» учрежден для награждения качественных и общественно значимых печатных периодических средств массовой информации. Организаторами Всероссийского конкурса на соискание престижной премии выступают редакция журнала «Журналист», дирекция и оргкомитет «Золотого фонда прессы» при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания России и Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Вручение Знака отличия «Золотой фонд прессы-2020» состоится в рамках ежегодного Делового форума «Качественная пресса России и перспективы ее развития», который будет проведен в Москве в апреле 2020 года. Участников ждет насыщенная программа от лучших исследователей и практиков современных печатных и цифровых медиа.

Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики поздравляет всех победителей конкурса и желает дальнейших творческих успехов.