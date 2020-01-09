Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики запустило конкурсный отбор проектов комплексного развития сельских территорий, а также конкурсный отбор заявок на разработку проектно-сметной документации на объекты комплексного развития сельских территорий.

Извещения о проведении конкурсных отборов размещены на сайте министерства. Заявки специалистами министерства принимаются с 9 января по 7 февраля.

К конкурсному отбору проектов комплексного развития сельских территорий допускаются проекты создания, реконструкции (модернизации), капитального ремонта дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений, ФАПов, объектов культуры, спортивных сооружений, объектов социального назначения, центров культурного развития и развития традиционных промыслов и ремесел;

Также в рамках программы возможно:

- приобретение автобусов, автомобильного санитарного транспорта, мобильных медицинских комплексов, оборудования для реализации проектов в области телемедицинских технологий, оборудования (компьютерная и периферийная техника) для предоставления дистанционных услуг (включая расширение государственных, образовательных, коммерческих услуг);

- строительство или реконструкция систем водоотведения и канализации, очистных сооружений, станций обезжелезивания воды, локальных водопроводов, водозаборных сооружений;

- строительство блочно-модульных котельных и перевод многоквартирных домов на индивидуальное отопление;

- строительство, приобретение и монтаж газо-поршневых установок, газгольдеров, газораспределительных сетей, строительство сетей электропередачи внутри муниципального образования, строительство уличных сетей освещения населенных пунктов (при обязательном использовании энергосберегающих технологий), строительство и оборудование автономных и возобновляемых источников энергии с применением технологий энергосбережения;

- приобретение и монтаж оборудования, строительство линий передачи данных, обеспечивающих возможность подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Также с 9 января по 7 февраля принимаются заявки на конкурсный отбор проектов разработки проектно-сметной документации на объекты капитального строительства, планируемых к реализации в рамках программы КРСТ, проведение государственной экспертизы этой проектной документации и достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"