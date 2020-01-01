15:20 10 января 2020 г.
Началась работа над Посланием Главы Чувашской Республики Михаила Васильевича Игнатьева Государственному Совету Чувашской Республики на 2020 год.
В основополагающем документе традиционно будут обозначены векторы работы Правительства Чувашии, Государственного Совета, органов местного самоуправления, предприятий и организаций на краткосрочную и долгосрочную перспективу.
При подготовке Послания учитывается мнение жителей, общественных организаций, других институтов гражданского общества. Что в первую очередь необходимо предпринять для повышения качества жизни населения? Что вы хотели бы включить в Послание-2020?
Предложения принимаются по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, Президентский бульвар, д. 10; e-mail: analit2@cap.ru с пометкой «Для подготовки Послания».
Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики
Чăвашла