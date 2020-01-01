Началась работа над Посланием Главы Чувашской Республики Михаила Васильевича Игнатьева Государственному Совету Чувашской Республики на 2020 год.

В основополагающем документе традиционно будут обозначены векторы работы Правительства Чувашии, Государственного Совета, органов местного самоуправления, предприятий и организаций на краткосрочную и долгосрочную перспективу.

При подготовке Послания учитывается мнение жителей, общественных организаций, других институтов гражданского общества. Что в первую очередь необходимо предпринять для повышения качества жизни населения? Что вы хотели бы включить в Послание-2020?

Предложения принимаются по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, Президентский бульвар, д. 10; e-mail: analit2@cap.ru с пометкой «Для подготовки Послания».

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

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