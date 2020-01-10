В прошлом году Чувашская Республика стала участником федерального пилотного проекта на 2020-2022 годы, который направлен на снижение уровня бедности в два раза. Выделены средства федерального бюджета в объеме 376,2 млн руб. ежегодно, разработана «дорожная» карта. Планируется заключить не менее 3,8 тыс. социальных контрактов.

Минтруд Чувашии внедряет практику социального контракта. Разработан порядок и механизмы оказания государственной социальной помощи малоимущим семьям, отделами социальной защиты населения совместно с центрами занятости населения ведется работа по выявлению, оказанию всесторонней помощи и заключению социальных контрактов. Ежемесячно ведомство ведёт мониторинг количества зарегистрированных малоимущих семей, которые получают различные меры социальной поддержки за счет бюджетов всех уровней.

В рамках социального контракта, который является активной моделью государственной социальной помощи, осуществляется дополнительная финансовая поддержка малоимущим жителям республики по следующим направлениям:

1) поддержка при трудоустройстве – выплаты в размере 10134 руб. ежемесячно, срок – не более 12 мес.;

2) по прохождению профессионального обучения – выплата в размере 10134 руб. в период обучения – до 3 мес., оплата курса обучения – до 30 тыс. руб., возмещение работодателю за стажировку после обучения в размере МРОТ + страховые взносы (15769 руб.) – до 9 мес.;

3) на осуществление предпринимательской деятельности – после защиты проекта на районной комиссии в размере 250 тыс. руб. при условии осуществления деятельности ИП не меньше 3 лет (в случае прекращения деятельности – полный возврат средств);

4) прямая финансовая поддержка малоимущих семей в размере 10134 руб. ежемесячно (выплата производится 1 члену семьи) – не более 12 мес.

Как оформить?

Для назначения государственной социальной помощи на основании социального контракта необходимо обратиться в отдел социальной защиты КУ «Центр предоставления мер социальной поддержки» Минтруда Чувашии по месту жительства с заявлением, затем сотрудники отдела проведут с обратившимися собеседование, в ходе которого заполняется опросный лист. Представленные сведения могут быть подтверждены посредством дополнительной проверки – проведение обследования материально-бытовых условий проживания заявителя, который оформляется актом обследования. Сотрудник отдела социальной защиты на основании заявления, листа собеседования и акта обследования материально-бытовых условий проживания (при наличии) с участием гражданина разрабатывает проект программы социальной адаптации и готовит проект социального контракта, который в последующем рассматривается на заседании межведомственной комиссии. Межведомственная комиссия не позднее чем через 8 дней со дня регистрации заявления дает заключение о возможности (невозможности) оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта, образованной при Центре предоставления мер социальной поддержки.