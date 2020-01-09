С 4 по 6 января 2020 года в АУ ДО ДЮСШ «Асамат» г. Цивильск прошел XXI турнир по боксу памяти ветерана войны, труда и спорта Станислава Полещука и командира взвода ВДВ, гвардии прапорщика Николая Фомина на призы Героя России Евгения Борисова под девизом «Сильные духом».

На торжественном открытии соревнований, который состоялся 5 января, юных боксёров приветствовали глава администрации Цивильского района Игорь Николаев, депутат Государственного Совета Чувашской Республики Елена Николаева, Президент Федерации бокса Чувашской Республики Валерий Лаптев и другие официальные лица.

Боксёрский турнир, несмотря на новогодние праздники, собрал много зрителей. Захватывающие бои, сильные эмоции и красивые победы стали наградами для зрителей.

Девиз турнира «Сильные духом» подчёркивал атмосферу напряжённых трёхдневных соревнований за звание сильнейшего среди сильных. Всего участвовали 147 боксеров из Чувашии, Татарстана, Марий Эл, Башкирии, Нижегородской и Ульяновской областей.

Все победители и призеры соревнований награждены ценными подарками, памятными вымпелами, медалями и дипломами соответствующих степеней.

Традиционно успешно выступили на соревнованиях боксеры Красноармейского района: Петров Владимир в финальном поединке весовой категории до 81 кг(элита), уступив в упорном поединке мастеру спорта России Андрияну Максимову, завоевал 2-е место, Иванов Александр в весовой категории до 57 кг (2004-2005г.р.) занял 3-е место. С чем мы их сердечно поздравляем и желаем новых побед на боксерском ринге.