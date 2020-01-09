8 января, в легкоатлетическом манеже СШОР №3 Минспорта Чувашии, юные легкоатлеты Чувашии оспаривали первенство за награды республиканских соревнований по многоборью памяти отличника физической культуры и спорта России Сергея Быстрова. В традиционных соревнованиях, официально открывших календарь легкоатлетических стартов 2020 года, приняли участие 231 спортсмен.

В соревнованиях оспаривалось лично-командное первенство. В составе каждой команды выступали по 5 юношей и девушек 2-х возрастных категорий – 2005-2006 гг.р. и 2007-2008 гг.р. В командный зачет принимались 12 результатов (по 3 результата среди юношей и девушек в каждой возрастной группе отдельно). Спортсмены соревновались по программе легкоатлетического троеборья: в зависимости от возраста, участники оспаривали первенство в беге на 60 м, прыжках в высоту или в длину и в беге на 600 или 500 метров.

В общекомандном зачёте победу одержали воспитанники республиканской спортивной школы олимпийского резерва №1 им. В. Егоровой. Вторыми стали спортсмены Новочебоксарской спортивной школы №2, третье командное место заняли хозяева соревнований - легкоатлеты СШОР №3 Минспорта Чувашии. В итоговом протоколе командного первенства сборная Красноармейского района расположилась на 9 месте.

В личном первенстве среди девушек 2007-2008 г.г.р. наиболее успешно выступили Прокопьева Варвара и Васильева Аида, которые в сумме троеборья заняли 10 место и 13 место соответственно из 75 участниц.